تراجع أرباح وإيرادات دويتشه بوست خلال الربع الأخير

بون (د ب أ)



أعلنت شركة خدمات البريد واللوجيستيات الألمانية دويتشه بوست (دي.إتش.إل جروب) اليوم الأربعاء، تراجع صافي أرباحها، خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 26.5% سنوياً إلى 981 مليون يورو مقابل 1.34 مليار يورو، خلال الربع الأخير من 2022.

وبلغت الأرباح الأساسية للسهم الواحد، خلال الربع الأخير، 0.83 يورو بانخفاض نسبته 25.2% عن العام السابق حيث كانت 1.11 يورو للسهم.

وتراجعت أرباح تشغيل الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد بنسبة 14.6% سنوياً إلى 1.64 مليار يورو مقابل 1.92 مليار يورو، خلال الربع الأخير من 2022.

وذكرت الشركة الألمانية أن إيراداتها ربع السنوية تراجعت بنسبة 10.2% سنوياً إلى 21.35 مليار يورو مقابل 23.78 مليار يورو في الربع الأخير من العام قبل الماضي.

وفي الوقت نفسه، قالت الشركة إن مجلسي الإدارة والإشراف يعتزمان اقتراح صرف توزيعات نقدية، بمعدل 1.85 يورو للسهم الواحد عن العام الماضي ككل، وهو نفس مستوى التوزيعات في العام السابق.

وسيصوت المساهمون على الاقتراح خلال جمعيتهم العمومية المقررة يوم 3 مايو المقبل، كما أعلنت الشركة تمديد برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر في العام الحالي إلى 2025، مع زيادة قيمته بمقدار مليار يورو، لتصل إلى 4 مليارات يورو.

وبالنسبة لتوقعات نتائج العام المالي الحالي قالت دي.إتش.إل جروب، إنها تتوقع أرباح تشغيل تتراوح بين 6 و6.6 مليار يورو مقابل 6.3 مليار يورو، خلال العام الماضي.