الخميس 7 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع أرباح وإيرادات دويتشه بوست خلال الربع الأخير

26.5% تراجع أرباح وإيرادات دويتشه بوست خلال الربع الأخير
6 مارس 2024 12:51

بون (د ب أ) 


 أعلنت شركة خدمات البريد واللوجيستيات الألمانية دويتشه بوست (دي.إتش.إل جروب) اليوم الأربعاء، تراجع صافي أرباحها، خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 26.5% سنوياً إلى 981 مليون يورو مقابل 1.34 مليار يورو، خلال الربع الأخير من 2022.
وبلغت الأرباح الأساسية للسهم الواحد، خلال الربع الأخير، 0.83 يورو بانخفاض نسبته 25.2% عن العام السابق حيث كانت 1.11 يورو للسهم. 
وتراجعت أرباح تشغيل الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد بنسبة 14.6% سنوياً إلى 1.64 مليار يورو مقابل 1.92 مليار يورو، خلال الربع الأخير من 2022.
وذكرت الشركة الألمانية أن إيراداتها ربع السنوية تراجعت بنسبة 10.2% سنوياً إلى 21.35 مليار يورو مقابل 23.78 مليار يورو في الربع الأخير من العام قبل الماضي. 
وفي الوقت نفسه، قالت الشركة إن مجلسي الإدارة والإشراف يعتزمان اقتراح صرف توزيعات نقدية، بمعدل 1.85 يورو للسهم الواحد عن العام الماضي ككل، وهو نفس مستوى التوزيعات في العام السابق.
 وسيصوت المساهمون على الاقتراح خلال جمعيتهم العمومية المقررة يوم 3 مايو المقبل، كما أعلنت الشركة تمديد برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر في العام الحالي إلى 2025، مع زيادة قيمته بمقدار مليار يورو، لتصل إلى 4 مليارات يورو.
 وبالنسبة لتوقعات نتائج العام المالي الحالي قالت دي.إتش.إل جروب، إنها تتوقع أرباح تشغيل تتراوح بين 6 و6.6 مليار يورو مقابل 6.3 مليار يورو، خلال العام الماضي.

DHLشركة دي إتش إلديفيد وايلد
آخر الأخبار
نادال يرفض الكذب على نفسه!
الرياضة
نادال يرفض الكذب على نفسه!
اليوم 11:00
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
اليوم 11:00
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
الترفيه
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
اليوم 10:47
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
اليوم 10:41
الحالة الجوية المتوقعة على الدولة في الأيام المقبلة
علوم الدار
الحالة الجوية المتوقعة على الدولة في الأيام المقبلة
اليوم 10:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©