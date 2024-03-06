«الاتحاد للطيران» تحقق أرباحاً تشغيلية بقيمة 1.4 مليار درهم في 2023



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الاتحاد للطيران» اليوم، نتائجها للعام الكامل 2023، حيث سجلت نتيجة تشغيلية بقيمة 1.4 مليار درهم (394 مليون دولار)، مدفوعة بنمو بلغ 4 مليار درهم (1.1 مليار دولار) في إيرادات المسافرين عن العام السابق، وخفض تكلفة الوحدة من دون الوقود بنسبة 7%، ما أدى إلى تحسن كبير في ربحية أعمال المسافرين.

ونقلت «الاتحاد للطيران» 14 مليون مسافر في العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 40%، مقارنة بالعام الذي سبقه، ما يؤكد استمرارية الطلب القوي على السفر عبر شبكة وجهاتها المتنامية، مع تسجيل عامل حمولة بنسبة 86 %، مقارنة بـ82 في المئة في عام 2022.

وبلغ إجمالي الإيرادات 20.3 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ18.3 مليار درهم (5.0 مليار دولار) في 2022.

وخلال 2023، أطلقت الناقلة 15 وجهة جديدة، منها لشبونة، كوبنهاغن، كلكتا وأوساكا، واستمرت في توسيع أسطولها التشغيلي، مع إضافة 14 طائرة، لدعم نمو المقاعد المتوفرة لكل كيلومتر، والذي بلغ نحو 30 في المئة.

كما نجحت الناقلة في تعزيز ميزانيتها العمومية من خلال خفض صافي الرافعة المالية إلى 2.5 مرة في معدل الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لصافي الدين، من 5.0 في 2022، بفضل توليد تدفقات نقدية قوية وإدارة فعالة للنفقات الرأسمالية، من خلال تحسين استخدام الطائرات، وإعادة تفعيل الطائرات التي تم ركنها سابقًا.

ويأتي الأداء القوي للاتحاد للطيران في عام 2023 في أعقاب استكمال استراتيجية التحول التي شهدت إعادة تنظيم أعمال الشركة بنجاح، وزيادة تركيزها على خدماتها الأساسية من خلال وقف استثمارها في الشركات والأعمال المساندة، وإعادة هيكلة الأسطول للتركيز على الطائرات الأكثر كفاءة وتقدماً من الناحية التكنولوجية؛ وترشيد شبكة وجهاتها العالمية؛ وزيادة التركيز على الإنتاجية وتوفير التكاليف.

ويتكون أسطول طائرات الركاب عريضة البدن التابع للاتحاد للطيران بنسبة 78% من طائرات الجيل الجديد، وتعد من أعلى النسب في القطاع، ما يؤكد تفاني الناقلة في تحقيق الكفاءة التشغيلية، والإسهام بشكل كبير في تحقيق أهدافها في تقليل الانبعاثات.

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: «نتقدم بالشكر لعملائنا على دعمهم الكبير لطموحاتنا، وإلى أفراد عائلة الاتحاد للطيران على تقديمهم خدمة موثوقة ومتميزة تتفرد بها عملياتنا. واستمر فريقنا في تعزيز قوة الشركة وزيادة كفاءتها، ما ساهم في تقديم تجارب استثنائية للعملاء».

وتابع: «أنا واثق كل الثقة بأننا سنواصل بناء أُسس راسخة مع توسيع شبكة وجهاتنا، وتعزيز خدماتنا وربط المزيد من الزوار بأبوظبي، دعماً لطموحات الإمارة في مجال السياحة، وتحقيق رؤيتنا في أن نكون شركة الطيران التي يرغب الجميع بالسفر على متن رحلاتها».

وشهدت الناقلة أيضاً ارتفاعاً في آراء العملاء الإيجابية عبر 2023، خاصة مع انتقال مقر رحلات الاتحاد إلى مقرها الجديد في مطار زايد الدولي في نهاية العام.

ومن جهته، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: «في أعقاب أدائنا القوي في 2023، حيث حققنا أرباحاً تشغيلية بلغت 1.4 مليار درهم، وصافي أرباح بلغ 525 مليون درهم (143 مليون دولار)، أصبحت مهمتنا الحالية هي تعزيز أعمالنا بشكل أكبر مع مواصلة استراتيجية النمو والبحث عن فرص لزيادة هوامش الربح».

وتابع: أفخر بالقول إن فريق الاتحاد يملك قدرات مذهلة في التنفيذ، وبفضل جهودهم الدؤوبة وعملهم الجاد تمكنّا من تحقيق هذه النتائج. وأنا واثق من أننا نملك أفضل فريق عمل على مستوى العالم. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتحقيق نمو مستدام وربحي، مع ضبط التكاليف، وتحقيق الكفاءة التشغيلية. ونحن نتطلع للمستقبل، سنواصل تحقيق توجيهات المساهمين في أن نكون شركة طيران قابلة للاستمرار مادياً، تقدم تجارب سفر استثنائية لضيوفها.