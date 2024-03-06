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اقتصاد

سعود بن صقر: الابتكار الرقمي محور رئيس في تطوير الاقتصادات

سعود بن صقر: الابتكار الرقمي محور رئيس في تطوير الاقتصادات
6 مارس 2024 17:05

رأس الخيمة (وام)

 أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية بناء الشراكات الدولية في مجال الاقتصاد الرقمي، لتعزيز فرص التعاون، والابتكار، وريادة الأعمال في قطاعات التكنولوجيا الجديدة والناشئة، ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في رأس الخيمة ودولة الإمارات.

وأضاف سموه: «ندرك في رأس الخيمة أهمية الابتكار الرقمي كمحور رئيس في تطوير الاقتصادات وتنويعها، وتعزيز التنمية المستدامة، وتوفير فرص النمو والازدهار والتوسّع لمختلف القطاعات الحيوية، وبات ركيزة في ترسيخ التنافسية، وتحقيق الريادة العالمية».


جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، اليوم في قصره بمدينة صقر بن محمد، مسؤولي شركة «تينسنت» العالمية الصينية الرائدة في مجال «الإنترنت» والتكنولوجيا، بحضور الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية.

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وشهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية» أول منطقة حرة في العالم مخصّصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة، وشركة «تينسنت»، تهدف إلى تعزيز النمو المشترك، وريادة الأعمال، والابتكار في مجال تقنيات الجيل الثالث للويب 3.0، وتنمية المهارات، وتطوير منظومة رقمية متطورة في رأس الخيمة، تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي في الإمارة.


وقال سموه: «رؤيتنا المستقبلية الطموحة، تتمحور حول تعزيز الابتكار، وتطوير بنية رأس الخيمة التحتية الرقمية، وتشجيع الشراكات الاستراتيجية النوعية مع كبريات الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في المجالات التكنولوجية، وذلك انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتعزيز فرص النمو وبناء مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة».


وقع مذكرة التفاهم الاستراتيجية، كل من الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، وداوسون تونغ، النائب التنفيذي الأول لرئيس شركة تينسنت، والمدير التنفيذي لمجموعة «تينسنت» للصناعات السحابية والذكية.


وتتضمن المذكرة إنشاء مركز «تينسنت» للتدريب في مقر الواحة، وتوفير التدريب للشركات المسجلة فيها، الأمر الذي يسهم في وضع إمارة رأس الخيمة على الخارطة الرقمية العالمية في مجال تقنيات الجيل الثالث للويب 3.0، وغيرها من القطاعات التكنولوجية.

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