الشارقة تستقبل أكثر من 400 ألف زائر أوروبي خلال 2023

برلين (الاتحاد)

استقبلت إمارة الشارقة ما يزيد عن 400 ألف زائراً من السوق الأوروبي خلال عام 2023 وذلك بنسبة زيادة قدرها 28٪ عن العام السابق، وبلغت حصة السوق الأوروبي 27٪ من إجمالي زوار الإمارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة، اليوم، للإعلان عن مستجدات السوق خلال مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2024، الذي انطلق في الفترة من 5 - 7 مارس الجاري تحت شعار "معاً لريادة التحوّل في قطاع السفر والسياحة".

وتستعرض الإمارة خلال مشاركتها رؤية متكاملة حول أبرز معالمها وتجاربها السياحيّة، التي جعلت من الشارقة محطة مفضلة للسياح الأوروبيين بشكل عام، والألمان بشكل خاص، الذين يحتلون المرتبة الثانية من العدد الإجمالي للسياح من أوروبا الغربية الذين يفضلون زيارة الشارقة.

وتحت مظلة "جناح الشارقة" تجمع "هيئة الإنماء التجاري والسياحي" مشاركة 19 جهة حكومية وخاصة من الإمارة، تضم مؤسسات ومنشآت سياحية وفندقية وثقافية وترفيهية، تعكس تنوع الوجهات والعروض والخدمات التي تقدمها الشارقة لزوارها وسكانها، بما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية واقتصادية متميزة في المنطقة.

وفي تعليقه على مشاركة الإمارة في المعرض، قال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: "تعكس الأرقام والإحصاءات الجديدة للسياح الذين زاروا الشارقة من السوق الأوروبي نجاحاً ملموساً في استراتيجيتنا؛ فهي تعبر عن تفوق يعزز التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة؛ وتكشف الأثر الإيجابي لتلك الوفود على القطاع السياحي، بما يدعم تدفق المزيد من السياح الأوروبيين ويوسع الاستثمارات في البنية التحتية السياحية، كما أنه يساهم في ترسيخ صورة الإمارة لدى الجمهور الأوروبي. ومن هنا فإننا نعمل لتعزيز هذا النجاح من خلال تطوير المزيد من الخدمات والتجارب السياحية المبتكرة؛ فنحن نؤمن بأن هذه الأرقام تمثل فرصاً حقيقية لتعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية رائدة في المنطقة".