«سند» توقع اتفاقية مع «ديوكاليون للطيران» لصيانة محرّكات من رولز ريس

أبوظبي (وام)

أعلنت سند، الشركة المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة "ديوكاليون للطيران"، مزوّدة إدارة أصول الطيران وخدمات التمويل والاستثمار، بهدف تقديم خدمات لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات "ترنت 700" من "رولز رويس".

وتمّ الإعلان عن الاتفاقية، على هامش معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح الطائرات 2024.

وقال بهاء سلامة، المدير العام لقسم الصيانة والإصلاح والعَمرة في "سند": "يسرنا الترحيب بأحدث شركائنا "ديوكاليون للطيران"؛ حيث لا تقتصر أهمية هذه الاتفاقية على توافقها مع رؤيتنا الإستراتيجية نحو توسيع قاعدة عملائنا العالمية فحسب؛ بل تؤكد أيضاً التزامنا بدعم سلسلة التوريد العالمية ومنظومة قطاع الطيران في أبوظبي".

وتقدم شركة "سند" خدماتها لأكثر من 30 عميلاً حول العالم، بما في ذلك شركات الطيران الدولية، وشركات صناعة محرّكات الطائرت.

من جانبه، قال لِس والش، الرئيس الفني لشركة "ديوكاليون للطيران": "يسهم توحيد جهودنا مع شريك موثوق ومعتمد مثل "سند"، في تعزيز جاهزية محرّكات أسطولنا من طراز "ترنت 700" من "رولز رويس"، بما يتيح لنا مواصلة تقديم خدمات فائقة الجودة لعملائنا".

وأضاف أن "ديوكاليون للطيران" تشرف على أكثر من 160 طائرة بقيمة أصول إجمالية تزيد عن 3 مليارات دولار أمريكي، وتدير هذه الأصول في أكثر من 50 دولة.