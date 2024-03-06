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اقتصاد

11.6 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات أبوظبي خلال شهرين

11.6 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات أبوظبي خلال شهرين
7 مارس 2024 01:11

أبوظبي (وام)

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حقق قطاع العقارات في أبوظبي، نمواً ملحوظاً منذ بداية مطلع العام الجاري 2024، حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية للإمارة في أول شهرين نحو 11.6 مليار درهم، وذلك من خلال تنفيذ 3593 عملية بيع ورهن عقاري.
ووفقاً لمنصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغت قيمة المبيعات 6.4 مليار درهم تمثل 1918 معاملة بيع عقاري، موزعة بواقع 1123 على المخطط بقيمة 4.7 مليار و795 وحدة عقارية جاهزة بقيمة 1.7 مليار درهم.
واستناداً إلى البيانات الصادرة عن المنصة بلغت قيمة الرهون العقارية منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم نحو 5.2 مليار درهم تمثل 1675 رهناً عقارياً على مستوى إمارة أبوظبي، وتصدرت مشاريع شركة الدار العقارية «الدار» في جزيرة السعديات قائمة أكبر المعاملات للأسبوع الماضي حسب القيمة.
وبلغت التصرفات العقارية في الأسبوع الماضي نحو أكثر من 199.8 مليون درهم لعمليات البيع التي تعادل 76 وحدة عقارية، وكذلك أكثر من 199.8 مليون درهم للرهون العقارية بعد تنفيذ ما يصل إلى 582 عملية رهن عقاري.

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