الذهب يواصل التحليق عالياً لمستويات غير مسبوقة

ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أرقاما قياسية جديدة اليوم الخميس وتتجه لتسجيل صعودها اليومي السابع على التوالي، وسط بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة ومؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.

وزاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2159.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0432 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2167.00 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.25 دولار وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 906.82 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1033.44 دولار.



