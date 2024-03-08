في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"

من تنظيم عروض أبوظبي، تعود ليالي رمضان مجدداً في عام 2024 مع حملة ترويجية غنية تمتد من 8 مارس إلى 14 أبريل، لتقدم تجارب تسوق غامرة وتشكيلات حصرية وقطع محدودة الإصدار وعروض تجارية فريدة لسكان وزوارالإمارات في شهر رمضان المبارك. ستشهد الحملة تعاونات مميزة بين العلامات التجارية المفضلة واللحظات الفريدةالتي تمزج التقاليد بالابتكار، وذلك من خلال العديد من الفعاليات التي تجمع بين العلامات التجارية العالمية والمحلية.

بمشاركة أكثر من 3,500 متجرٍ عبر 27 مركزاً للتسوّق، تنتظر الزوّار عروض حصرية لمجموعات رمضانية محدودةالإصدار من علامات الأزياء والجمال العالمية. وتؤكد هذه الفعاليات الواسعة على مكانة أبوظبي كوجهة تسوق عالمية رائدة من خلال تجارب مثيرة بالشراكة مع العلامات التجارية الإقليمية والدولية.

وتنطلق الفعاليات بتعاون فريد بين "فالنتينو" ومطعم "إرث"، حيث يقدمان سلسلة من لقاءات السحور الفاخرة ابتداءً من 15 مارس وحتى 12 أبريل. هذا التعاون الذي يجمع بين الأناقة والذوق الرفيع يضفي لمسة خاصة على الأمسيات الرمضانية. وفي خطوة مماثلة، يبرز "مايكل كورس" بتعاونه مع مطعم "نمبر فيفتي سفن" الحصري لعرض تشكيلته الرمضانية الجديدة، متضمنة الحقائب والأزياء والاكسسوارات. ويستمر هذا العرض من 16 إلى 31 مارس، مقدّماً للزوار تجربة فريدة تجمع بين التسوّق والفنّ.

وتتواصل الأجواء الرمضانية مع "مربد سينما" الذي ينظّم سوقاً ليلياً في "منارة السعديات" من 15 حتى 18 مارس. هذا السوق، الذي يشهد مشاركة أكثر من 100 علامة تجارية، يعدّ فرصة للزوّار لاستكشاف تنوّع الثقافات والمنتجات.

كما يستضيف "مجلس بنفت" في "كافيه واستديو ريتشوال" تجربة تفاعلية من 21 مارس إلى 4 أبريل. وتقدّم هذه التجربة الفريدة للزوّار فرصة للاستمتاع بأجواء رمضانية تفاعلية ومبتكرة.

وفي رحلة عالمية مميزة، تواصل "جيمي تشو" جولتها لعرض مجموعة "ذا فلاور سيريز" في أبوظبي، وتقام هذه الفعالية في "أوريغامي سوشي" من 19 إلى 29 مارس، حيث تستعرض حقيبة "بون بون" الحصرية. أما "ماككوزمتكس"، فتقدّم بدورها مجموعتها "تيدي فوريفر" في "سادل كافيه" من 16 مارس إلى 7 أبريل. هذا العرض يمنح الزوّار الفرصة لاستكشاف أحدث مستحضرات التجميل.

ويفتح "مجلس تريانو" أبوابه في مقهى "فلّ" من 20 مارس إلى 7 أبريل، مقدّماً تجربة تسوّق متميّزة ومتنوّعة. أما"قرية لوكسيتان" فتستضيف الزوّار في "تشابتر كافيه" من 21 مارس إلى 4 أبريل، حيث سيعيشون تجربة غامرة تعكس جوهر العلامة العريقة.

أما عشّاق الموضة والضيافة الرفيعة فهم على موعد مع مجموعة "كريستيان لوبوتان" الرمضانية الجديدة المعروضة في "جناح لوبي" في فندق "جميرا السعديات" من 21 إلى 23 مارس، في تجربة تجمع بين الفخامة والإبداع.

وضمن إطار "ليالي رمضان" أيضاً، سوف يستمتع الزوّار بتجارب تسوّق فريدة في أبرز مراكز التسوّق في العاصمة، أبوظبي. إذ ينظّم "مارينا مول أبوظبي" فعالية "حكايات المارينا" مع ألعاب تراثية وترفيهية، بالإضافة إلى سوق للمنتجات التراثية. ويقدّم "ياس مول" مسابقات فوازير رمضانية متنوّعة مع جوائز قيّمة خلال النصف الأوّل من رمضان.

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