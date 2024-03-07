وضع حجر الأساس لإحدى أكبر حظائر صيانة الطائرات في المنطقة

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، عن وضع حجر الأساس لحظيرة الطائرات الجديدة لشركة "تيم أيروسبيس" في دبي الجنوب. ووفق بيان صادر اليوم، من المقرر تشييد المنشأة وفقاً للحدّ الأقصى لأبعاد التصميم المسموح بها، ما يجعلها واحدة من أكبر حظائر صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في المنطقة، مع قدرة استيعابيّة تصل لخمس طائرات من أي طراز باستثناء طائرة A380.

وأقيم حفل وضع حجر الأساس بحضور خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وتيمور شاه شهاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تيم أيروسبيس"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين.

وستقدم المنشأة الجديدة، المتوقع الانتهاء منها بحلول 2025، خدمات صيانة عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة لمجموعة من الطائرات التجارية، سواء للركاب أو البضائع.

وأكد طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، أهمية الحظيرة الجديدة في تعزيز قطاع الطيران، خاصة بالنظر إلى الطلب الكبير على خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد في المنطقة، والنموّ المتوقع في السنوات المقبلة.

وشدّد على الدور المهم الذي تلعبه صناعة الطيران في التنمية الاقتصادية في دبي، مؤكداً التزام مشروع محمد بن راشد للطيران بدعم هذا النموّ، وتعزيز مكانة الإمارة باعتبارها مركزاً عالمياً للطيران.

من جهته، قال تيمور شهاب: "نؤمن بمستقبل القطاع بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في تهيئة بيئة أعمال مواتية للشركات لدعم ازدهارها، مؤكداً الاستعداد لخدمة العملاء في قطاع الطيران على مستوى المنطقة".

ويقع مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب الجهة المسؤولة عن تطويره، ويستضيف أيضاً مراكز للصيانة والتدريب والتعليم. ويسعى المشروع إلى دعم الصناعات الهندسية لتعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.



