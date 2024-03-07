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اقتصاد

زيادة الطلب على المساكن المستدامة والعقارات على المخطط

زيادة الطلب على المساكن المستدامة والعقارات على المخطط
7 مارس 2024 14:58

دبي (الاتحاد)

كشفت زازين بروبرتيز، عن تسجيل سوق العقارات في دبي بمختلف قطاعاته 15,489 عملية بيع بقيمة تقارب 49 مليار درهم خلال شهر فبراير الماضي.

وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن 6,600 من هذه المعاملات هي عقارات على المخطط، وتعادل قيمتها 13.8 مليار درهم، مما يعزز قوة هذا القطاع لمواصلة دفع عجلة نجاح القطاع العقاري في دبي.

وشهدت معاملات البيع الإجمالية، والتي بلغت قيمتها 48,99 مليار درهم في الشهر الماضي، انخفاضاً بنسبة 16% بالمقارنة مع شهر يناير، حيث أوضح مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في زازين بروبرتيز، أن العقارات على المخطط التي تقل قيمتها عن 3 ملايين درهم إماراتي ستواصل النمو في مختلف أنحاء الإمارة، لا سيما مع زيادة إقبال السكان على خيارات السكن معقولة التكلفة وعالية الجودة.

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وأجرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً إصلاحات للحد من الإعلانات العقارية المزيفة، مما يمكن السكان من العثور على مساكن بأسعار معقولة دون المخاطرة بالتعامل مع الإعلانات الاحتيالية. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز سوق العقارات على المخطط في دبي، وقطاع العقارات عموماً، حيث سيتم فرض غرامات مالية بقيمة 50,000 درهم وإيقاف المخالفين لهذه القواعد.                                                                                                             

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار: "تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على منع الأنشطة الضارة بالسلامة العامة للعقارات في الدولة، وتساهم الجهود الأخيرة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي في تعزيز هذه الفكرة. ويتطلع العديد من سكان دبي إلى الاستقرار في الإمارة، وشراء منازل خاصة بهم بدلاً من الإيجار على المدى الطويل، حيث ستساهم مثل هذه الإصلاحات بشكل كبير في توفير بيئة تسهل تلبية متطلبات السوق. كما تتزايد رغبة سكان دولة الإمارات في امتلاك المساكن المستدامة بأسعار معقولة، باعتبارها الخيار الأمثل لمستقبل أفضل. ويتزايد اهتمام دولة الإمارات بالاستدامة، ويتجلى ذلك في قرارها بتمديد عام الاستدامة حتى العام الجاري، وهو ما يثمر عن إعادة رسم ملامح مشهد العقارات."

وتستعد شركة زازين بروبرتيز، نتيجةً لتزايد أهمية ممارسات البناء الأخضر والتصاميم عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة في السوق، لإطلاق مشروع عقاري مستدام آخر في الفرجان، وذلك بعد إكمال مشروعها الأخير زازين غاردنز، والذي توشك فيه على الانتهاء من مرحلة البناء، ليصبح أول مشروع تطوير عقاري سكني مصمم وفق مفهوم العافية المتكاملة وحاصل على شهادة ليد الذهبية، ومن المقرر انتهاؤه في مايو المقبل.

وسيسهم هذا المشروع سنوياً في خفض حوالي 469 طن متري من انبعاثات الكربون وتوليد حوالي 390 ألف كيلو واط ساعي من الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية في الموقع، ما يعادل 30% تقريباً من احتياجات الطاقة السنوية للمساحات المشتركة في المشروع.



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