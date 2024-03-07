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اقتصاد

محمد الحسيني يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة

محمد الحسيني يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة
7 مارس 2024 14:59

دبي (الاتحاد)
عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، اجتماعاً مع معالي أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك في ديوان وزارة المالية في دبي، حيث ناقش الجانبان أهمية الشراكات العالمية لتحقيق الاستدامة، ومجالات التعاون المشتركة بين الطرفين.
حضر الاجتماع علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، والدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.وأكد معاليه أهمية دعم التنمية المستدامة، من خلال تنويع وتطوير مصادر التمويل، وحشد رأس المال، وتبسيط الوصول إلى التمويل، لتعزيز الازدهار الاقتصادي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تبذل أقصى الجهود مع الشركاء من المؤسسات الدولية لتحقيق تلك الأهداف.
من جهتها، أشادت معالي أمينة محمد بالشراكة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، والتي تعكس التزام الطرفين العميق بتحقيق عالم أفضل، ونوهت بدور دولة الإمارات في إطلاق المبادرات الهادفة لتسريع تنفيذ أهداف أجندة الاستدامة العالمية، وحرصها على تطوير حلول مبتكرة لأهداف التنمية المستدامة، وحشد الدعم اللازم لتحقيقها.

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