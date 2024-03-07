52.4% نمواً في صافي أرباح «برجيل» خلال 2023

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة برجيل القابضة بي إل سي، نمواً في الإيرادات السنوية بنسبة 15.6% لتصل إلى 4.5 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 52.4% إلى 540 درهم في عام 2023، مدعومًا بالنمو الملحوظ في الإيرادات وزيادة الكفاءات التشغيلية وانخفاض تكاليف التمويل.

وارتفعت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 17.7% لتصل إلى 1 مليار درهم في عام 2023، مع زيادة هامش الربح إلى 22.8%، ما يعكس التغيير اللاحق بمزيج الخدمات المُقدّمة في مجال الرعاية المعقدة وفائقة التخصص، فضلاً عن زيادة أصول النمو.

وشهدت مجموعة برجيل القابضة تقدمًا ملحوظًا في طموحاتها الاستراتيجية لتعزيز أصولها للحفاظ على مستويات النمو المرتفعة، وتوسيع نطاق البنية التحتية لخدمات الرعاية الصحية وزيادة العائد من المرضى من خلال توفير رعاية متقدمة عالية التخصص.

وواصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الجغرافي، مع إطلاق شبكة مراكز فيزيوثيرابيا لإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية.. ودشنت 8 مراكز جديدة في مارس 2024 في الرياض وجدة والدمام والخبر وينبع، ما أدى إلى توسيع نطاق انتشارها الجغرافي بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى أربعة مراكز رائدة للعلاج الطبيعي تم افتتاحها في الرياض في عام 2023.

وتخطط مجموعة برجيل لتطوير عروض شبكة مراكز فيزيوثيرابيا بهدف افتتاح 60 مركزا بحلول نهاية عام 2025.

وتتضمن خطة توسعة مجموعة برجيل على مدى العامين المقبلين أيضًا إطلاق مركزين متخصصين لجراحات اليوم الواحد في الرياض، على أن تتوسع بعد ذلك في جميع أنحاء المملكة للاستفادة من الطلب المتزايد على الرعاية الطبية عالمية المستوى بين السكان المقيمين والسياح في المملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس والرئيس غير التنفيذي لبرجيل القابضة: "تشكل الاستثمارات الأخيرة التي ضختها برجيل في نظام دافنشي الجراحي الروبوتي المتقدم واعتماد شركة نوفاليس لممارسة علاج الأورام بالإشعاع مجرد مثالين على التقدم الذي أحرزناه في مجال الابتكار.”

من جانبه، قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة: "يأتي النمو الذي أحرزناه في صافي الربح والإيرادات، ليؤكد نجاح الاستراتيجية التي نتبنّاها.. وسجلت منشآتنا الرئيسية ومنها مدينة برجيل الطبية، نموًا بنسبة 37% في الإيرادات، ما يبرهن على قوة قطاع الاختصاصات الفائقة لدينا.. وارتفع إجمالي عدد المرضى في المجموعة بشكل كبير بنسبة 9% ما يعكس استثماراتنا في قطاع الرعاية المتقدمة وقدرتنا على توجيه الإحالات على مستوى المجموعة.