«أبوظبي الأول» و«ماستركارد» يوقعان اتفاقية شراكة لإعادة رسم مشهد المدفوعات في المنطقة

آبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ماستركارد وبنك أبوظبي الأول، توقيع شراكة عالمية حصرية طويلة الأمد، تعزز علاقات التعاون الوثيقة بينهما وتشمل أربع دول هي الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ومصر، وستعمل من خلالها المؤسستان على دعم وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية في المنطقة.

وبموجب هذه الشراكة سيتمكن بنك أبوظبي الأول من دفع عجلة النمو والابتكار في دولة الإمارات مع تعزيز خطط التوسع في الأسواق الدولية، عبر تقديم منتجات وخدمات وحلول فريدة من نوعها مصممة خصيصاً للقطاعات الاستهلاكية والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات التجارية التي تعد من أولويات البنك، ما يوفر لهذه القطاعات المزيد من الخيارات والمرونة والمزايا.

وستسمح هذه الشراكة بتوظيف تقنيات رائدة جديدة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في تجربة العملاء ورفع مستوى الكفاءة، بالاستفادة من المكانة العالمية والخبرات المتميزة لمركز ماستركارد للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً له.

تهدف هذه الشراكة إلى البناء على القيم المشتركة للمؤسستين اللتين تسعيان لتضافر الجهود والعمل كفريق واحد من أجل تطوير مبادرات وبرامج إستراتيجية، تفتح الباب أمام توفير حلول جديدة تعزز أوجه التعاون اليومي، وتركز على النمو الاستراتيجي طويل الأمد.

وقالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات لدى بنك أبوظبي الأول: "تجمعنا مع ماستركارد قيم مشتركة تتمثل في السعي المتواصل للتميز مع الحفاظ على مكانة عملائنا في صميم أعمالنا كافة ويسعدنا تعميق شراكتنا الممتدة مع ماستركارد وتوحيد محفظة أعمالنا، فضلاً عن الاستفادة مما تقدمه ماستركارد من منتجات مبتكرة وخدمات متميزة لترسيخ هذا التعاون الاستراتيجي.. ونتطلع نحو هذه المرحلة الجديدة عبر تسريع النمو ودفع عجلة التحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة".

من جانبه، قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا: "تلتزم ماستركارد بتعزيز أواصر التعاون مع الأطراف الرائدة في المنظومة المالية بهدف دعم الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي وبناء عالم مستدام ومترابط يتيح للجميع الازدهار والنمو، وتمثل شراكتنا العالمية مع بنك أبوظبي الأول علامة بارزة في مسيرتنا المشتركة نحو الابتكار والنمو، ونتوجه بالشكر للبنك على شراكته ونتطلع إلى توظيف نقاط قوتنا لتحفيز التغيير وإعادة رسم ملامح مشهد المدفوعات معاً".