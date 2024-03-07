إنجاز مشروع «بروج 4» بـ 6.2 مليار دولا بنهاية 2025

أبوظبي (وام)

قال هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة "بروج" للبتروكيماويات إن أعمال البناء والتطوير لمشروع "بروج 4" تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد لإنجازه بحلول نهاية العام المقبل 2025 حيث تم إنجاز أكثر من 50% من أعمال البناء والتشييد والذي يرفع بعد اكتماله الطاقة الإنتاجية للشركة بأكثر من 28% بمقدار 1.4 مليون طن ليصل إجمالي طاقتها الإنتاجية 6.4 مليون طن سنوياً.

وأضاف هزيم سلطان السويدي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش جولة إعلامية في المشروع أن "بروج 4" يعد أحد أكبر المشاريع الصناعية في دولة الإمارات وعقب اكتماله ستصبح "بروج" في المرتبة الرابعة بمنطقة آسيا وأكبر مجمع في العالم لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد مشيرا إلى أن المشروع يستهدف المساهمة بنسبة 63% ضمن برنامج المحتوى المحلي إضافة إلى ترسية عقود للشركات المحلية بقيمة 600 مليون دولار.

وأوضح أن "بروج 4" من المشاريع المهمة في خطط نمو الشركة والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 6.2 مليار دولار مضيفاً أن "بروج" تدرس العديد من الفرص للتوسع على مستوى العالم بما يعزز مكانة الشركة الرائدة ويحقق عائد اقتصادي مهم والتي سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المجمع الصناعي "بروج 4" يمتد على مساحة 3.4 مليون متر مربع بما يساوي مساحة 500 ملعب كرة قدم ويستخدم الجيل الثالث من تقنية Borealis Borstar لتعزيز إنتاج مواد مبتكرة . وأضاف أنه من خلال التكنولوجيا المتقدمة والابتكار تمكنت "بروج" من تسجيل أكثر من 700 براءة اختراع معتمدة إضافة إلى أكثر من 1100 طلب جديد لتسجيل براءات اختراع فيما تمتلك الشركة أكثر من 240 جهاز فحص متقدم أسهم في تنوع أكثر من 80 % من منتجات "بروج".

من جانبه قال سلطان زيد الشحي مدير مشروع "بروج 4" أن مشروع "بروج 4" يواصل المضي في تنفيذ أعمال التطوير الذي سيتطلب أكثر من 100 مليون ساعة عمل لضمان إنجازه وفقاً للجدول الزمني المحدد بحلول نهاية العام 2025.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة دون التأثير سلباً على وتيرة تنفيذ المشروع لاسيما مع وجود أكثر من 20 ألف شخص خلال وقت الذروة في الموقع وتضطلع الكفاءات والكوادر الوطنية، التي تشكل ما يصل إلى 46% من فريق عمل المشروع، بدور محوري في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

وتخدم شركة "بروج" عدداً من الأسواق الرئيسية الكبرى مثل الصين والهند اللتين تشكلان معاً نحو 65% من الاستهلاك الدولي لمنتجات البتروكيماويات وستساهمان بنحو 80% من النمو المتوقع للصناعة.

وباعتبار شركة "بروج" مساهماً بارزاً في تصدير المنتج المحلي، فإن هذا المشروع سيضيف مزيداً من الإنجازات إلى سجل النجاحات التجارية للشركة، كما سيمكّنها من تطوير حلول مبتكرة وترسيخ إمكاناتها التنافسية على خارطة صناعة البتروكيماويات الدولية.

وتُعدّ وحدة التكسير EU4 الموجودة في المجمّع الصناعي "بروج 4" واحدة من أفضل وحدات التكسير من حيث كفاءة استهلاك الطاقة، وهي مصممة لتكون ضمن الـ 25 بالمئة الأوائل مقارنةً بمعايير الصناعة المعتمدة لدى مؤسسة "سولومون أسوشيتس"، ويتم بناؤها لتكون جاهزة لربطها بوحدة مخصصة لالتقاط الكربون مستقبلاً، مما سيحدّ من وقت العمل المُهدر وسيعزز التكامل السلس بين العمليات عند دخول الوحدة حيز التشغيل.