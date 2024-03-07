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اقتصاد

اتفاقية شراكة بين وزارة الدفاع و«مصدر»

أحمد بن طحنون وسلطان الجابر ومحمد الرمحي عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة الدفاع و«مصدر» (وام)
8 مارس 2024 01:26

أبوظبي (وام) 

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أعلنت وزارة الدفاع و«مصدر»، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، توقيع اتفاقية شراكة لتطوير مجموعة من محطات الطاقة الشمسية في أبوظبي.
وستقوم «إيميرج»، المشروع المشترك بين شركتي «مصدر» الإماراتية ومجموعة «إي دي إف» الفرنسية، بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية بما يشمل إجراءات التمويل كافة والتصميم والمشتريات والإنشاءات والعمليات والصيانة التي تتطلبها لمدة 25 عاماً.
شهد مراسم التوقيع اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، ولوك كويشلين، الرئيس التنفيذي لـ «أي دي أف الشرق الأوسط»، وميشيل أبي صعب، مدير عام شركة «إيميرج».
وقع الاتفاقية كل من العميد الركن سعيد الكتبي، قائد الأشغال العسكرية، وعبد العزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «مصدر»، رئيس مجلس إدارة شركة «إيميرج» وذلك في مدينة مصدر بأبوظبي.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيه القيادة بتعزيز التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، يسرنا عقد هذه الشراكة مع وزارة الدفاع، والتي تأتي في إطار ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات في نشر حلول الطاقة النظيفة، ودعماً لتنفيذ «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم التوصل إليه بإجماع دول العالم خلال مؤتمر COP28 ليؤسس مساراً جديداً في العمل المناخي العالمي عبر خطة عمل طموحة تشمل مجموعة من المبادرات والتدابير غير المسبوقة خلال هذا العقد المهم والحاسم للعمل المناخي. ونحن فخورون بأن هذه الشراكة تسهم في دعم تحقيق استراتيجية القوات المسلحة للتغير المناخي التي أطلقتها وزارة الدفاع في إطار مساعي الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وكانت وزارة الدفاع قد أطلقت في ديسمبر 2023 استراتيجية القوات المسلحة للتغير المناخي على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتهدف إلى تعزيز التزام القوات المسلحة بخفض الانبعاثات الكربونية، وتشجيع المشاركة الفاعلة على جميع المستويات في التوجه نحو التحول المستدام.
وتعد «إيميرج» مشروعاً مشتركاً بين «مصدر» ومجموعة «إي دي إف» الفرنسية، وأُسِّسَت في عام 2021 بهدف التعاون في مجال إنتاج الطاقة الشمسية وتوزيعها وتطوير نظم تخزين الطاقة وحلول هجينة للعملاء في القطاعين التجاري والصناعي.
وباعتبارها شركة متخصصة في خدمات الطاقة، توفر «إيميرج» لعملائها حلول إدارة الطاقة الكاملة في مجال العرض والطلب، وذلك من خلال اتفاقيات الطاقة الشمسية وعقود أداء الطاقة، دون أن يتكبد العميل أية تكاليف مسبقة.

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