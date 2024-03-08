"الاتحاد للطيران" ترفع رحلاتها إلى روما

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت "الاتحاد للطيران" تعزيز خدماتها بين مطار زايد الدولي في أبوظبي "AUH" وروما "FCO" من 11 رحلة أسبوعية إلى 14 رحلة أسبوعية، وذلك بمعدل رحلتين يومياً ابتداءً من 1 نوفمبر 2024 لملاقاة الطلب المتزايد على هذه الوجهة.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران " ستوفّر الرحلتان اليوميتان إلى روما خيارين رائعين للمقيمين في دولة الإمارات والراغبين في قضاء عطلة في إيطاليا".

وأضاف: "يتيح جدول الرحلات الجديد من روما للمسافرين إلى أبوظبي المزيد من الخيارات لاستكشاف ما تقدمه المدينة، ويؤكد التزامنا بجلب المزيد من الضيوف للاستمتاع بأبوظبي، فضلاً عن توفير رحلات الربط إلى وجهات مختلفة على شبكتنا العالمية المتنامية".

وستوفّر الاتحاد من خلال الرحلتين اليوميتين نحو 1000 مقعد أسبوعياً بين أبوظبي وروما، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 22% في القدرة الاستيعابية. وسيتم تشغيل هذه الرحلات على متن طائرات بوينغ 787-9 وبوينغ 777-300 من أسطول الاتحاد للطيران الحديث من الطائرات العريضة البدن.

