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اقتصاد

«الفجيرة الوطني» يصادق على توزيع 15% من الأرباح

«الفجيرة الوطني» يصادق على توزيع 15% من الأرباح
8 مارس 2024 20:40


الفجيرة (وام)
عقد بنك الفجيرة الوطني اليوم، اجتماعه الخاص بالجمعية العمومية السنوي، حيث صادق المساهمون على توزيع أرباح تعادل نسبة 15% من رأس المال المدفوع على شكل أرباح نقدية بنسبة 10% (بما يعادل 212 مليون درهم) وعلى شكل أسهم منحة بنسبة 5% توازي 106 ملايين درهم من رأس المال المدفوع.

كما صادق مساهمو البنك على تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة لـ« إن بي إف الإسلامي»، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني، كما تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

 وصادق المساهمون على تعيين وتحديد أتعاب مدققي حسابات البنك الخارجيين، وهم برايس ووترهاوس كوبرز للعام 2024، والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضائه بنسبة 0.76% من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات، إضافة إلى المصادقة على تعيين وتحديد أتعاب عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى « إن بي إف الإسلامي» لفترة ثلاث سنوات.

وقال الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك،: « يسعدنا أن نشيد بالنتائج الاستثنائية التي حققها بنك الفجيرة الوطني في عام 2023. فقد حقق البنك أعلى إيرادات تشغيلية في تاريخه، وأفضل ربح تشغيلي له على الإطلاق».

وأضاف: « تكشف النتائج المالية عن مستوى المرونة الرفيع في أعمال البنك الرئيسية، ونمو الأعمال بشكل انتقائي، وبيئة ذات أسعار فائدة عالية، جنباً إلى جنب مع رأسمال قوي، وجودة الموجودات، والإدارة الحذرة للتكاليف».

من جانبها، قالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: « سيواصل البنك تعزيز مساعيه لخلق القيمة وتنويع مصادر الإيرادات، ودخول أسواق متخصصة جديدة، وتوطيد أواصر العلاقات مع العملاء، والاستثمار في أفضل التكنولوجيا ليصبح بنكاً ممكناً رقمياً بالفعل».

بنك الفجيرة الوطني
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