غرفة الشارقة تبحث فرص التعاون مع سريلانكا

الشارقة (الاتحاد)

بحث عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع أليكسي فونسيكا جوناسيكارا القنصل العام لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بدبي والإمارات الشمالية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وسريلانكا، وتحفيز الشركات في مختلف القطاعات على زيادة تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، وتطرق فيه الجانبان إلى أهمية تبادل شركات القطاع الخاص المشاركة في المعارض التجارية والصناعية، إلى جانب بحث أوجه التعاون وتبادل زيارات الوفود التجارية، وعقد ملتقيات الأعمال وفتح المزيد من قنوات التواصل لزيادة التنسيق بين رجال الأعمال في إمارة الشارقة والمدن السريلانكية، بهدف الاستشراف المتبادل لآفاق الاستثمار في القطاعات الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في البلدين.

ورحب عبد الله سلطان العويس بسعادة القنصل السريلانكي، مؤكداً أن غرفة الشارقة تسعى إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال السريلانكي والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات، واستكشاف الامتيازات التي تقدمها البيئة الاستثمارية في سريلانكا للمستثمرين ورجال الأعمال من منتسبي غرفة الشارقة، لافتاً إلى أن العلاقات بين الإمارات وسريلانكا تفتح المجال أمام مجتمع الأعمال في الإمارة لمعرفة الخيارات المستقبلية الواعدة في سريلانكا وعلى وجه الخصوص في القطاع السياحي والخدمي الذي يحمل مؤشرات مبشرة بتعاون مثمر، ولاسيما في ظل مذكرة التفاهم التي وقعتها الإمارات مع الجانب السريلانكي في مجال الطيران لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحفيز فرص تقديم خدمات سياحية أكثر تنوعاً ودعم الاقتصاد والسياحة في كلا البلدين، وتسريع أداء قطاعات الأعمال في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

وأضاف العويس أن غرفة الشارقة تتطلع إلى المزيد من التنسيق بين رجال الأعمال في الشارقة وسريلانكا في إطار استراتيجية الغرفة الرامية إلى تعزيز التواصل مع الدول الواعدة مثل جمهورية سيريلانكا، للترويج لاقتصاد الشارقة وتطوير العلاقات بين مجتمعات الأعمال في البلدين وتسهيل استفادة المستثمرين من المزايا التي تتمتع بها الشارقة ومن الفرص المتاحة للاستثمار في سريلانكا التي تعد من الوجهات الاستثمارية الجديدة، موضحاً أن بإمكان بيئة الأعمال والمشاريع الاقتصادية بين الشارقة وسريلانكا أن تحقق المزيد من النمو والتطور من خلال تبادل الخبرات والأفكار، وبحث فرص التعاون والشراكة في قطاعات مثل التكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي للمساهمة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وخلق فرص جديدة للعمل والاستثمار.