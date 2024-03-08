«سيدات أعمال الشارقة» يعلن عن عضوات اللجنة الاستشارية

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجلس سيدات أعمال الشارقة، تشكيل اللجنة الاستشارية، للفترة من 2024-2026، والتي تضم نخبة من السيدات اللواتي يتمتعن بخبرة واسعة ورؤية عميقة في مجال ريادة الأعمال بمختلف القطاعات.

وتعمل اللجنة الاستشارية على تحقيق أهداف المجلس في تمكين رائدات الأعمال، وتعزيز دورهن، وطرح المبادرات والمشاريع التي تعمل على الارتقاء بواقع المرأة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومناقشة التحديات وتقديم الحلول المناسبة، وتمثيل المجلس في المؤتمرات والمناسبات، وخلق فرص أمام رائدات الأعمال للتواصل والتعاون، لتعزيز حضور المرأة في المشهد التنموي، داخل الدولة أو خارجها.

وجمع تشكيل المجلس الجديد في عضويته كلاً من: شيخة السركال، مؤسِّسة مجهورهات «السركال للمجوهرات»، وعلياء تريم، مؤسِّسة «أورا ويلنس لاونج»، والدكتورة منى الضباح السويدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق «هلا جاري»، وميثاء الأنصاري، مؤسِّسة «House of 45»، ووفاء بالأسود، مؤسِّسة العلامة التجارية «وفاء بالأسود»، ونعيمة الزعابي، مؤسِّسة «مجموعة فلورنسا».

وجاء الإعلان عن تشكيل عضوات اللجنة الاستشارية، خلال لقاء عقده مجلس سيدات أعمال الشارقة مؤخراً في مخبز بيوند، بمنطقة الجادة في الشارقة، بحضور 40 من عضوات المجلس من سيدات الأعمال بالشارقة، حيث تم الاحتفاء بعضوات اللجنة الاستشارية السابقة، اللواتي أسهمن في تحقيق إنجازات متميزة في الفترة 2022-2023، وكان اللقاء فرصة لتبادل المعلومات والرؤى بين المجلسين، السابق والحالي، في سبيل دعم النهوض بريادة الأعمال النسائية بالإمارة.

وفي كلمتها خلال اللقاء، أكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن المجلس أصبح علامة فارقة في مسيرة المرأة الإماراتية، بفضل جهود أعضائه، وأصبحت سيدات الأعمال في الشارقة أكثر تأثيراً في مسيرة التنمية، كما ساهم في جعل بيئة الأعمال أكثر ملائمةً لريادة المرأة ومشاركتها في القطاعات الاقتصادية كافة.

وقالت: «يفخر مجلس سيدات أعمال الشارقة بالمنجزات التي حققها في المرحلة السابقة، لتحقيق رؤيته في تمكين وتطوير رائدات الأعمال في الإمارة، والتي لا تظهر في الأرقام والمشاريع والبرامج التي نفذها المجلس وحسب، بل تجاوزتها إلى الأثر الاجتماعي والتنموي الذي تركه في حياة الفتيات والسيدات اللواتي سعين إلى تحقيق أحلامهن وطموحاتهن».

وأضافت: «يدرك المجلس أن هذه المنجزات لا تعني أنه وصل إلى النجاح الذي يسعى إليه، بل تعني الوصول إلى محطة في مسيرة طويلة، تتطلب المزيد من الجهد والعمل والإبداع. ولذلك، يحث المجلس جميع عضواته على المشاركة بأفكارهن ورؤيتهن ومقترحاتهن لتطوير عمل المجلس ورؤيته، ولزيادة عدد العضوات والبرامج والمشاريع الناجحة والحضور الفاعل في كل مكان يمكن أن يضيف إليه المجلس قيمة. ويؤمن المجلس أن أكبر المشاريع والنجاحات في هذا العالم بدأت بفكرة بسيطة، وأن الخطوة الجريئة والواثقة هي السر بين الذين نجحوا والذين لم يحققوا شيئاً».