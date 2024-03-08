«الابتكار التكنولوجي» يفتتح محطة أبوظبي الأرضية الكمومية الضوئية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، أمس، عن افتتاح محطة أبوظبي الأرضية الكمومية الضوئية، وهي منشأة حديثة تعد الأولى من نوعها في العالم العربي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستكرّس جهودها لتطوير أنظمة التواصل الضوئية الآمنة.

وستساهم المحطة في ضم جهود إمارة أبوظبي ومنظومة دولة الإمارات إلى الشبكة العالمية لتوزيع المفتاح الكمي، وذلك إقراراً بأهميتها بصفتها واحدة من أكثر تقنيات التواصل الكمي تطوراً، إذ يساهم توزيع المفتاح الكمي في إجراء الاتصالات الآمنة وذات الخصوصية العالية باستخدام الإشارات الكمية، وذلك لإنشاء مفاتيح التشفير المحمية ضد محاولات العبث أو الاعتراض.

وفي حين أن البنى التحتية الحالية للألياف الضوئية تعد مناسبةً لاستضافة شبكات توزيع المفتاح الكمي الحديثة على مسافات تقل عن مائة كيلومتر، إلا أن مسألة فقدان الإشارة في اتصالات الألياف بعيدة المدى يجعل الشبكات الكمية القائمة على الألياف غير عملية على النطاق الواسع حول العالم. ومن أجل ربط المسافات البعيدة، يتمثل الحل الوحيد عملياً في الوقت الحالي في تطوير بنية تستند إلى الإرسال الضوئي في الفضاء الحر بين الأقمار الصناعية وأجهزة الاستقبال الأرضية.

وبناءً على ما سبق، ستعمل محطة أبوظبي الأرضية الكمومية الضوئية على تحقيق الربط على المستوى الإقليمي، بحيث ستُشكل المحطة الرئيسية لتوفير موارد التواصل فائق الأمان، كما ستساهم في ترسيخ الشبكات الآمنة بما يتناسب مع الاستخدامات المستقبلية في دولة الإمارات. ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستُعزز من قدرة معهد الابتكار التكنولوجي على توطيد التعاون مع المجتمع البحثي العالمي والبناء على شراكاته الحالية، مثل شراكته مع مركز التكنولوجيا الكمية التابع لجامعة سنغافورة الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن المنشأة تبلغ مساحتها 2363 ألف متر مربع وتقع في مرصد السديم للقبة السماوية وعلم الفلك في الوثبة.

وأثناء كلمته في افتتاح محطة أبوظبي الأرضية الكمومية الضوئية، قال د. راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «يساهم افتتاح محطة أبوظبي الأرضية الكمومية الضوئية في تعزيز الجهود المبذولة لبناء مركز رائد للابتكار والمعرفة، ولا يقتصر على توظيف التكنولوجيا المتطورة فحسب. وتُجسد المنشأة الحديثة آخر ما توصل إليه العالم في التكنولوجيا الكمية».

ومن جانبه، قال د. جيمس جريف، مدير أول في مركز بحوث الكوانتوم التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي: «يمثل إطلاق محطة أبوظبي الأرضية الكمومية الضوئية علامة فارقة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ دورها الريادي في مجال التكنولوجيا. وتساهم المحطة في تحقيق السيادة التكنولوجية في الاتصالات الكمية وبناء مصداقية دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، مما يجعلها مركزاً عالمياً للبحث والتطوير الكمي».

وبدوره، قال إبراهيم حمزة القاسم، نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «نشيد بهذا الإنجاز الجديد الذي سيساهم في ترسيخ الدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاتصالات الآمنة، ويسر وكالة الإمارات للفضاء تقديم الدعم اللازم لهذه المبادرة، ونتطلع قدماً إلى النتائج الأولية من مرحلة التجارب والاختبارات العملية».