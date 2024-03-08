6 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

سجلت تداولات الأسهم المحلية نحو 6 مليارات درهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما أغلقت مؤشرات الأسواق المالية على انخفاض بمقدار 44.4 نقطة في سوق أبوظبي، ونحو 103.6 نقطة في سوق دبي المالي.

وساهمت تعاملات المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية في تماسك أداء المؤشرات في كلا السوقين حيث بلغت محصلة تعاملاتهم 334.3 مليون و209.7 مليون درهم كصافي شراء على التوالي.

وعلى الرغم من استمرار شراء الأجانب في أسواق الأسهم المحلية وزيادة عمليات شراء المؤسسات المالية إلا أن القيمة السوقية خسرت نحو 17 مليار درهم في ظل عمليات بيع استباقاً لهدوء التداولات المتوقع عند حلول شهر رمضان المبارك في بداية الأسبوع المقبل.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 255 مليون درهم، وصافي (شراء) 52.31 مليون سهم بعد استحواذهم على 31.24% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 36.24% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب بشراء 392.544 مليون سهم بقيمة 1.542 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا 340.23 مليون سهم بقيمة 1.287 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 2.18 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 147.99 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 109.37 مليون درهم.

وفي ما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 3.8 مليار درهم بعد شراء 689.671 مليون سهم، مقارنة بنحو 3.56 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 657.285 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 234.8 مليون درهم وصافي (شراء) 32.38 مليون سهم.

وقام المستثمرون الأفراد بشراء 321.211 مليون سهم بقيمة تتجاوز 727.37 مليون درهم، وباعوا 353.59 مليون سهم بقيمة 962.18 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 234.8 مليون درهم وصافي (بيع) لعدد 32.38 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 0.48% ليخسر 44.44 نقطة، ويغلق عند مستوى 9234.47 نقطة، مقارنة مع 9278.91 نقطة بنهاية الأسبوع السابق وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9298.23 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9200.2 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار 42 شركة، فيما أغلقت 36 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 69 ألفاً و358 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.01 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 4.528 مليار درهم. وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 4.624 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.855 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.860 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 732.268 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 48.22% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 652.967 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 79.3 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 861.321 مليون درهم تشكل ما نسبته 56.72% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 886.485 مليون درهم لتشكل ما نسبته 58.37% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 25.16 مليون درهم، كمحصلة (بيع).

وزادت تعاملات شراء الأفراد في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتعاملات البيع، حيث بلغت 657.349 مليون درهم مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 632.185 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (شراء) بنحو 25.16 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض بنحو 103.6 نقطة عند مستوى 4253.08 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4356.61 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 12.41 مليار درهم لتبلغ 720.191 مليار درهم مقارنة بنحو 732.604 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.518 مليار درهم بعد تداول 898.885 مليون سهم خلال 38 ألفاً و882 صفقة.



تداولات الإماراتيين

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 68.76% من قيمة التداولات و63.76% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 2.985 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.24 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 255 مليون درهم وصافي (بيع) لنحو 52.3 مليون سهم. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 786.4 مليون درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 865.7 مليون درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيع) بقيمة 79.3 مليون درهم.