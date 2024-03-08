شراكة بين «بريسايت» و«نسما إنجازات»

دبي (وام)

وقّعت شركة «نسما إنجازات»، لتوفير حلول التحول الرقمي وخدمات تقنية المعلومات، شراكة استراتيجية مع شركة «بريسايت»، المتخصصة بمجال تحليل البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة، بهدف قيادة وتعزيز التحول الرقمي لدى الحكومات وقطاع الأعمال في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال جيانلوكا ميلوني، الرئيس التنفيذي لشركة «نسما إنجازات»: «يمثل تعاوننا مع شركة بريسايت علامة فارقة وينسجم مع تطلعاتنا في مجال تعزيز قدراتنا في التحول الرقمي، وتعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على التزامنا بتقديم خدمات وحلول عالية الجودة لعملائنا».

من جانبه، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي في شركة «بريسايت»: «تسلط هذه الشراكة الاستراتيجية الضوء على سعي نسمة إنجازات وبريسايت إلى الارتقاء بتطلعات الشركتين في المجال الرقمي، حيث سيوفر توحيد جهود بريسايت في تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي مع خبرة نسما إنجازات في الخدمات الرقمية، باقة فريدة من المزايا التي من شأنها أن تسرع تحولهم الرقمي وتوسع المنظومة الرقمية الشاملة في المملكة بما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030».