السبت 9 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شراكة بين «بريسايت» و«نسما إنجازات»

شراكة بين «بريسايت» و«نسما إنجازات»
9 مارس 2024 01:07

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد: «نقاء» تجسد نهج الدولة ورؤية قيادتها في ضمان موارد مائية مستدامة للأجيال المقبلة
الإمارات ومصر تسقطان 62 طناً من المساعدات على شمال غزة

وقّعت شركة «نسما إنجازات»، لتوفير حلول التحول الرقمي وخدمات تقنية المعلومات، شراكة استراتيجية مع شركة «بريسايت»، المتخصصة بمجال تحليل البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة، بهدف قيادة وتعزيز التحول الرقمي لدى الحكومات وقطاع الأعمال في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال جيانلوكا ميلوني، الرئيس التنفيذي لشركة «نسما إنجازات»: «يمثل تعاوننا مع شركة بريسايت علامة فارقة وينسجم مع تطلعاتنا في مجال تعزيز قدراتنا في التحول الرقمي، وتعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على التزامنا بتقديم خدمات وحلول عالية الجودة لعملائنا».
من جانبه، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي في شركة «بريسايت»: «تسلط هذه الشراكة الاستراتيجية الضوء على سعي نسمة إنجازات وبريسايت إلى الارتقاء بتطلعات الشركتين في المجال الرقمي، حيث سيوفر توحيد جهود بريسايت في تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي مع خبرة نسما إنجازات في الخدمات الرقمية، باقة فريدة من المزايا التي من شأنها أن تسرع تحولهم الرقمي وتوسع المنظومة الرقمية الشاملة في المملكة بما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030».

بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي
التحول الرقمي
الإمارات
السعودية
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
يامال.. «آخر جمال»!
الرياضة
يامال.. «آخر جمال»!
اليوم 08:13
نيس.. «أزمة عميقة»!
الرياضة
نيس.. «أزمة عميقة»!
اليوم 08:04
مبان مدمرة في دير البلح جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية مكثفة للوصول إلى تهدئة في غزة
اليوم 01:20
أجزاء تطفو على الماء بعد غرق سفينة الشحن «روبيمار» قبالة سواحل اليمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«إيغاد»: 30 عاماً يحتاجها البحر الأحمر للتعافي من غرق «روبيمار»
اليوم 01:20
أطفال يحملون عبوات مياه فارغة في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات أممية من أي هجوم بري إسرائيلي على رفح
اليوم 01:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©