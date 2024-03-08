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اقتصاد

«حياكم في أبوظبي» تُطلق «بطاقة أبوظبي»

«بطاقة أبوظبي» توفر خصماً على 40 معلماً في العاصمة (من المصدر)
9 مارس 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع منصة السفر العالمية «ألايك»، «بطاقة أبوظبي»، تعزيزاً للتجربة السياحية في الإمارة عبر منح المجتمع المحلي والزوار مزيداً من المرونة والقيمة الاقتصادية، خلال جولاتهم لاستكشاف أفضل ما تقدمه من عروض ترفيهية وثقافية مُلهمة. وتوفر «بطاقة أبوظبي» خصماً يصل إلى 40% فيما يزيد على 40 معلماً من معالم ومناطق الجذب الرئيسة في العاصمة، وتمنح مستخدميها ميزات إضافية، من بينها سهولة وسرعة الدخول، والحصول على خصومات حصرية على التأشيرات، وبطاقات الهاتف المحمول، والمواصلات، وغيرها من الخدمات الأخرى. ويحظى حاملو البطاقة بإمكانية اختيار تجاربهم من خلال 3 باقات تلبي احتياجاتهم، وفقاً لميزانياتهم ومدة رحلاتهم.
ويأتي إطلاق البطاقة في إطار مبادرات «حياكم في أبوظبي» الرامية إلى الارتقاء بالتجربة السياحية إلى أرقى المستويات، حيث تعاونت مع منصة «ألايك»، التي تمتاز بنهجها المبتكر في توفير التجارب السياحية، للاستفادة من منصتها المتطورة لتقديم «بطاقة أبوظبي» لقطاعات واسعة من الجمهور المستهدف.
ومن خلال «بطاقة أبوظبي»، يمكن للزوار، استكشاف الإمارة على طريقتهم، من معالمها الثقافية مثل متحف اللوفر أبوظبي وقصر الحصن، إلى خوض المغامرات في حلبة الدراجات الهوائية «بي إم إكس بارك» في «سيركت X»، والانطلاق في رحلات السفاري الصحراوية وسط الكثبان الرملية. ويحظى الأصدقاء والعائلات بفرصة مشاركة أجمل اللحظات في الوجهات الترفيهية الرائعة مثل «كيدزانيا أبوظبي»، أو مشاهدة الإطلالة البانورامية على أفق المدينة الخلاب في منارة الرؤية من 300 في أبراج الاتحاد.

حياكم في أبوظبي
الإمارات
دائرة الثقافة والسياحة
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