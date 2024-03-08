16.7 مليار درهم مبيعات الأجهزة والملابس عبر الإنترنت

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ إجمالي حجم مبيعات الأجهزة الإلكترونية والملابس، عبر مواقع التجارة الإلكترونية في الإمارات نحو 16.66 مليار درهم (4.54 مليار دولار)، بحسب تقرير أصدرته شركة «ملتووتر» المتخصصة في رصد وسائل الإعلام، بالتعاون مع وكالة «وي آر سوشال» المختصة بوسائل التواصل.

وأفاد التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» بأن قيمة مبيعات الملابس عبر مواقع التجارة الإلكترونية في الإمارات ارتفعت بنسبة 3.3% بما يعادل367 مليون درهم (100 مليون دولار)، لتصل إلى 11.45 مليار درهم (3.12 مليار دولار)، خلال عام 2023.

ووفق التقرير نمت مبيعات الأجهزة الإلكترونية عبر الإنترنت بواقع 2.9%، بما يعادل 146.8 مليون (40 مليون دولار) لتصل إلى 5.21 مليار درهم (1.42 مليار دولار) لتأتي في الترتيب الثاني ضمن أكثر الفئات مبيعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت المفروشات في الترتيب الثالث بقيمة مبيعات بلغت3.11 مليار درهم (850 مليون دولار) بزيادة بلغت نسبتها 2.4%، بما يعادل 73.4 مليون درهم (20 مليون دولار)، تليها المعدات التي سجلت إجمالي مبيعات عبر الإنترنت بلغ 2.35 مليار درهم (640 مليون دولار) لتأتي في الترتيب الرابع.

وجاءت الوسائط المتعددة في الترتيب الخامس من حيث قيمة المبيعات عبر مواقع التجارة الإلكترونية في الدولة مسجلة 2.2 مليار درهم (610 ملايين دولار)، تليها الأغذية التي سجلت مبيعات بلغت 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) لتحل سادساً.

ووفق التقرير بلغت مبيعات مستلزمات التجميل عبر مواقع التجارة الإلكترونية 954 مليون درهم (260 مليون دولار) لتأتي في الترتيب السابع ضمن أكثر الفئات مبيعاً عبر الإنترنت، تليها مبيعات الألعاب ومستلزمات الهوايات التي سجلت مبيعات إجمالية بقيمة 770.7 مليون درهم (210 ملايين دولار) لتأتي ثامناً.

وحلت مبيعات المستلزمات الصيدلانية التي سجلت مبيعات بقيمة 587 مليون درهم (160 مليون دولار) في الترتيب التاسع، تليها السلع الفاخرة بقيمة 587 مليون درهم (160 مليون دولار) لتأتي في المرتبة العاشرة.



التسوق عبر الإنترنت

وتحول نحو مليوني شخص، من سكان دولة الإمارات إلى التسوق عبر الإنترنت، خلال السنوات القليلة الماضية ما أدى إلى ارتفاع عدد مستخدمي التسوق عبر الإنترنت من 4.5 مليون في عام 2019 إلى 6.5 مليون في عام 2023، وهو ما يسرع من وتيرة نمو قطاع التجزئة في الدولة.

وقال أكشاي جايابراكسان، الشريك المساعد في شركة ردسيرز، للمندوبين في مؤتمر قمة التجارة الإلكترونية 2024، إن التحول الهائل نحو التسوق عبر الإنترنت يؤدي إلى تسريع وتيرة نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، حيث نشهد فترة انتقالية نحو عصر ذهبي للتجارة الإلكترونية.

وأضاف «كانت هناك قفزة غير مسبوقة بنسبة 87% في حجز تذاكر السفر عبر الإنترنت، بينما شهدنا نمواً بنسبة 46% في تكنولوجيا الأغذية، ما أدى إلى تسريع النمو، ومع ذلك، فإن ما يصل إلى 70% من المستهلكين في دولة الإمارات على استعداد لتجربة علامات تجارية جديدة».

وبلغ الحجم الإجمالي لسوق التجزئة في الإمارات 306.6 مليار درهم (83.54 مليار دولار) في عام 2022، وفقاً لتقرير شركة جلوبال داتا ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 5%، خلال الفترة 2022-2027.



البيع بالتجزئة

ومن جانبه، قال راجات أستانا، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيروس، إن البيع بالتجزئة خارج الإنترنت يوفر عائداً على الاستثمار بنسبة 1% فقط، بينما يوفر البيع عبر الإنترنت عائداً على الاستثمار بنسبة 7%.

وأضاف: «يبلغ النمو في قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 18% على أساس سنوي».

وتابع: «هناك الكثير من الترشيد والتوحيد الذي يحدث في تجارة التجزئة للإلكترونيات غير المتصلة بالإنترنت، بينما هناك الكثير من الاستثمارات في قطاع التجارة الإلكترونية، وسنرى المزيد مما يحدث في السنوات القادمة مع تسارع المبيعات عبر الإنترنت».

وقالوا إنه من المتوقع أن تصل قيمة المعاملات في سوق التجارة الرقمية بدولة الإمارات إلى 67.67 مليار درهم (18.44 مليار دولار) في عام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن موقع Statista.com، وهو مزود عالمي لمعلومات السوق.