فيصل النعيمي لـ«الاتحاد»: ابتكار تجارب وفعاليات جديدة في عالم «فيراري أبوظبي»

رشا طبيلة (أبوظبي)

قال فيصل النعيمي، مدير عام عالم فيراري أبوظبي، إن المدينة الترفيهية «عالم فيراري» تخطط لإطلاق تجارب وفعاليات جديدة بهدف جذب مزيد من الزوار من مختلف دول العالم.

وأكد النعيمي، في حوار مع «الاتحاد»، أن أبوظبي وفرت جميع عناصر نجاح الوجهة السياحية الترفيهية، متوقعاً أن يتم الإعلان قريباً عن مفاجآت جديدة وتجارب جديدة في عالم فيراري أبوظبي.

وقال: «أشعر بالفخر لأني أول إماراتي يُدير مدينة ترفيهية في مجموعة «ميرال»، ومهمتي الحفاظ على الإنجاز الحالي للمدينة، وفي نفس الوقت تعزيز الإرث الثقافي لدولة الإمارات، بما يتماشى مع توجهات «ميرال»، والتي تتماشى مع استراتيجية إمارة أبوظبي في تطوير القطاع السياحي.

وأضاف النعيمي أن من مهامنا الحفاظ على هذا الإرث العالمي «فيراري» الذي يمتد لأكثر من 85 عاماً، وفي نفس الوقت، العمل على تعزيز توجهات الإمارة في دعم القطاع السياحي، وإسعاد الزوار.

وأوضح النعيمي أنه من الضروري تطوير التجارب باستمرار، وتلبية توقعات الزوار ومتطلباتهم، مؤكداً أن التطوير والتكنولوجيا والابتكار هي دائماً عناصر رئيسة في خططنا.

وقال، إن عالم فيراري أبوظبي، أول مدينة ترفيهية افتتحت في جزيرة ياس، حيث كانت النواة والبداية لمشاريع جزيرة ياس الترفيهية، منوهاً بأن العمل يجري في الوقت الراهن على تعزيز الإنجازات التي حصلت منذ افتتاحها وفي نفس الوقت، إطلاق خطط ومبادرات وتجارب جديدة.

وأشار إلى أن الخطط الحالية تعتمد على عنصرين أولهما، تطوير فريق العمل الذي يعد الواجهة الأولى للزوار من خلال تطوير مهاراتهم باستمرار، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعاملهم مع الزوار، أما ثانيهما فيتمثل في جانب العمليات التي لابد أن تتسم بالاستمرارية، بغض النظر عن العوائق أو التحديات.

وحول استدامة جذب الزوار لعالم فيراري أبوظبي، قال النعيمي «عالم فيراري علامة معروفة يتعلق بها الكثير من عملائنا، حيث لا يملون من زيارتها، ولكن ذلك لا يكفي فنحن لا نعتمد فقط على العلامة لجذب الزوار، بل دائماً نطور تجارب جديدة استجابة لمتطلبات قطاع الترفيه والزوار، حيث نقوم باستمرار بعمل استبيانات لآراء الزوار عن كل تجربة وفعالية، لنعرف آراءهم بتلك التجارب والفعاليات».

وحول الفعاليات التي يتم تنظيمها في عالم فيراري أبوظبي، أكد أن عالم فيراري لديه خطط سنوية للفعاليات المعتمدة وميزانية خاصة لذلك، إضافة إلى ميزانية احتياطية لاغتنام أي فرص جديدة تسهم في تعزيز تجارب الزوار من فعاليات، وغيرها.

وفيما يتعلق بالخطط الترويجية، قال إن خطة «ميرال» التسويقية والترويجية مشتقة من خطط حكومة أبوظبي في جذب السياح والترويج للمواقع السياحية عبر تنفيذ استراتيجيات وخطط تسويقية مبتكرة مثل، استقطاب المشاهير والشخصيات المحبوبة والمعروفة من جميع الجنسيات الذين يقومون بالترويج لأبوظبي والمواقع السياحية مثل، جزيرتي ياس والسعديات.

وأوضح أن نجاح أي وجهة سياحية يعتمد على محاور متعددة أهمها، سهولة الوصول للمكان، من خلال رحلات الطيران وقطاع النقل الذي يتبنى أحدث التكنولوجيا، إضافة إلى توفر البنية التحتية من الفنادق المتنوعة وقطاع الطعام والشراب، والفعاليات المتنوعة التي تدعم الوجهة السياحية، حيث توفر جزيرة ياس الترفيه لجميع الفئات، من أطفال وكبار السن والعائلات والأفراد، فضلاً عن عنصري الأمن والأمان اللذين يعدان واحداً من أهم عوامل نجاح الوجهات السياحية العالمية.