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اقتصاد

«ديوا» تطلق 438 مبادرة مجتمعية

«ديوا» تطلق 438 مبادرة مجتمعية
11 مارس 2024 02:08

دبي (الاتحاد)

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، 438 مبادرة مجتمعية، بين عامي 2013 و2023، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 232.973 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفادت منها العديد من الدول حول العالم. 
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «تحرص الهيئة على إحداث تأثير مستدام من خلال تقديم الدعم ورد الجميل للمجتمع بشكل عام، وإعلاء التطوع والتلاحم المجتمعي كقيمة إنسانية نبيلة، ولدى الهيئة استراتيجية متكاملة للعمل التطوعي في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة». 

هيئة كهرباء ومياه دبي
ديوا
سعيد محمد الطاير
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