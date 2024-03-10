82.2 مليار درهم الإنفاق على الاتصالات في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

يسجل الإنفاق على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات خلال عام 2024 أكثر من 82.2 مليار درهم (22.4 مليار دولار)، مقارنة بحجم إنفاق بلغ 79.6 مليار درهم (21.7 مليار دولار) خلال العام 2023، بنمو تبلغ نسبته 3.1%، بحسب توقعات مؤسسة البيانات الدولية «IDC».

وقالت فيكتوريا مينديز، مدير أبحاث البنية التحتية للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في «أي دي سي»، لـ«الاتحاد»، إن نمو الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات يأتي بدعم من التحول الرقمي في العديد من القطاعات فضلاً عن أتمتة الخدمات لزيادة الفعالية التشغيلية على المدى الطويل.

وأضافت: «يتنامى حرص مختلف القطاعات، لاسيما بالقطاع الحكومي والبنكي والتجزئة والنقل على توظيف التكنولوجيا في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء».

الحوسبة السحابية

وحول حجم الإنفاق المتوقع على السحابة العامة في الإمارات خلال عام 2024، قال مانيش رانجان، مدير أبحاث أول للبرمجيات والخدمات السحابية وتكنولوجيا المعلومات في «أي دي سي»، إنه من المتوقع أن يصل الإنفاق على هذا القطاع إلى 9.17 مليار درهم (2.5 مليار دولار) خلال العام الحالي بنمو تبلغ نسبته 23.2% مقارنة بالعام 2023.

وعزا رانجان نمو الإنفاق على السحابة العامة في الإمارات إلى الاعتماد المتزايد لنماذج «PaaS» و«IaaS» مدعوماً بالطلب على تحديث التطبيقات القديمة، والأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والاستثمارات المستمرة من شركات التوسع العالمية التي تنشئ مراكز بيانات داخل الدولة.

ومن جانبها، قالت يوتاشا ثافر، محلل أبحاث أمن تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات في «أي دي سي»، إن حجم الإنفاق على أمن المعلومات في دولة الإمارات خلال العام الحالي بلغ نحو 111.2 مليون درهم «30.3 مليون دولار» خلال العام 2023.

الذكاء الاصطناعي

وتتوقع «أي دي سي» أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا إلى 238 مليار دولار في عام 2024 بزيادة نسبتها 4.5% مقارنة بالعام 2023.

وفي معرض إعلانها عن توقعاتها الإقليمية للعام 2024، كشفت شركة «أي دي سي» أنها تتوقع زيادة الإنفاق على خدمات الاتصالات بنسبة 5% على أساس سنوي في عام 2024 ليصل إلى 133 مليار دولار، مع توقع نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.9% على أساس سنوي إلى 105 مليار دولار.

ومع تبلور الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل متزايد، تتوقع شركة «أي دي سي» أن يصل الإنفاق على التحول الرقمي في المنطقة إلى 59 مليار دولار في عام 2024 ليتسارع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15% على مدى السنوات المقبلة ليتجاوز 88 مليار دولار في عام 2027.

وركزت اتجاهات «أي دي سي» لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا هذا العام على موضوع «إعداد العملاء لمستقبل الذكاء الاصطناعي في كل مكان»، حيث توقعت أن يصل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في المنطقة إلى ثلاثة مليارات دولار هذا العام، بزيادة 32% عن عام 2023.