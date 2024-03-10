الإثنين 11 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عمومية «دبي التجاري» تقر توزيع %50 أرباحاً نقدية

عمومية «دبي التجاري» تقر توزيع %50 أرباحاً نقدية
11 مارس 2024 02:09

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يتلقون تهاني الحكام وأولياء العهود ونواب الحكام بحلول الشهر المبارك
اللجنة الدائمة لشؤون العمال تعزز الوعي لـ 88 ألف عامل

اعتمد مجلس إدارة بنك دبي التجاري قراراً بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من إجمالي الأرباح لعام 2023، أي ما يعادل 44.3% من رأسمال البنك كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية، انتخب مجلس إدارة بنك دبي التجاري أحمد عبدالكريم محمد جلفار رئيساً لمجلس إدارة البنك، وأحمد عبدالله جمعة بن بيات نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
كما انتخب المساهمون كلاً من بطي سعيد الكندي، وخالد عبدالواحد الرستماني، والشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، وسعود محمد إبراهيم عبيد الله، وعلي فردان الفردان، وعبدالله محمد الكرم، وعبدالواحد محمد الفهيم، وموزة عمر الفطيم وهادي محمد بدري، أعضاءً لمجلس إدارة البنك للفترة 2024-2027.
وقال أحمد عبدالكريم جلفار: «أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس الإدارة على هذه الثقة واختياري لتولي مسؤولية قيادة إدارة البنك، وصولاً إلى آفاق جديدة، وزيادة قيمة العائد للمساهمين».

مركز دبي التجاري العالمي
بنك دبي التجاري
دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
10 مارس 2024
طفل يلعب بالألعاب النارية في رفح عشية بدء شهر رمضان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود جديدة للتهدئة في غزة مع حلول رمضان
اليوم 02:15
التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ليبيا.. توافق على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©