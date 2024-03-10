عمومية «دبي التجاري» تقر توزيع %50 أرباحاً نقدية

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة بنك دبي التجاري قراراً بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من إجمالي الأرباح لعام 2023، أي ما يعادل 44.3% من رأسمال البنك كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية، انتخب مجلس إدارة بنك دبي التجاري أحمد عبدالكريم محمد جلفار رئيساً لمجلس إدارة البنك، وأحمد عبدالله جمعة بن بيات نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

كما انتخب المساهمون كلاً من بطي سعيد الكندي، وخالد عبدالواحد الرستماني، والشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، وسعود محمد إبراهيم عبيد الله، وعلي فردان الفردان، وعبدالله محمد الكرم، وعبدالواحد محمد الفهيم، وموزة عمر الفطيم وهادي محمد بدري، أعضاءً لمجلس إدارة البنك للفترة 2024-2027.

وقال أحمد عبدالكريم جلفار: «أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس الإدارة على هذه الثقة واختياري لتولي مسؤولية قيادة إدارة البنك، وصولاً إلى آفاق جديدة، وزيادة قيمة العائد للمساهمين».