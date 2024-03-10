مبيعات «الدار العقارية» تتضاعف 8 مرات خلال 3 أعوام

سيد الحجار (أبوظبي)

سجلت شركة الدار العقارية مبيعات قياسية خلال عام 2023، لتصل إلى 27.9 مليار درهم، وهو ما يعادل نحو 8 أضعاف مبيعات الشركة عام 2020، والذي شهد تسجيل الشركة مبيعات بقيمة 3.63 مليار درهم، ما يعكس مستوى النمو الكبير في أعمال الشركة بعد الجائحة، فضلاً عن جاذبية القطاع العقاري بأبوظبي، وتحسن النشاط بالسوق.

وسجلت شركة الدار العقارية مبيعات بقيمة 49.4 مليار درهم خلال الفترة منذ بداية 2021 حتى نهاية 2023، وهو ما يعادل مرة ونصف قيمة المبيعات التي حققتها «الدار» خلال 6 سنوات من 2015 حتى نهاية 2020، والبالغة 20.2 مليار درهم.

وسجلت «الدار للتطوير» في الربع الرابع من 2023 أعلى مبيعات ربعية لها على الإطلاق حيث بلغت 8.5 مليار درهم، مع وصول مبيعات المجموعة للعام بأكمله إلى مستوى قياسي قدره 27.9 مليار درهم، منها 24.28 مليار درهم مبيعات الشركة بالإمارات، بالإضافة إلى 3.6 مليار درهم مبيعات «سوديك» المصرية، والتي استحوذت عليها «الدار» و«القابضة» نهاية عام 2021.

وحققت «الدار» خلال عام 2022 مبيعات بقيمة 14.4 مليار درهم، منها 11 ملياراً للمبيعات بمشاريع الشركة في الإمارات، بالإضافة إلى 3.4 مليار درهم مبيعات «سوديك» المصرية، وبلغت مبيعات «الدار» 7.2 مليار درهم خلال عام 2021.

وأكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية لـ«الاتحاد»، أن تنويع وتوسيع نطاق أعمال الشركة في مختلف القطاعات، عزز من مبيعات الشركة خلال العام الماضي، لتصل إلى 27.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 94% على أساس سنوي مدفوعة بالطلب القوي من جانب المشترين الدوليين والمقيمين على المشاريع التي تم إطلاقها حديثاً في دولة الإمارات، فضلاً عن الدخول الاستراتيجي لشركة الدار إلى دبي ورأس الخيمة والمملكة المتحدة.

وأشار إلى تحقيق الشركة خلال السنوات الأخيرة نمواً كبيراً في الأعمال، فضلاً عن ارتفاع إجمالي قيمة أصول محفظة الدار من العقارات الاستثمارية بأكثر من 50%.

وكانت «الدار» قد سجلت مبيعات بقيمة 3 مليارات درهم عام 2015، ثم 3.5 مليار في 2016، و3.5 مليار في 2017، و2.6 مليار في 2018، قبل أن ترتفع إلى 4 مليارات درهم في 2019، و3.63 مليار درهم خلال 2020.

وتوقع الذيابي مواصلة تحقيق المزيد من النمو خلال العام الحالي، مع تركيز الشركة على توسعة نطاق أعمالها واغتنام الفرص الجديدة، ومواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات المستثمرين.

وكشفت الدار العقارية مؤخراً عزمها استثمار 5 مليارات درهم لتطوير مجموعة من الأصول المُدرّة للدخل ضمن وجهات رئيسة في أبوظبي، حيث سيتم تطوير الأصول التي ستحتفظ بها «الدار» في المحفظة الاستثمارية للشركة، على مراحل عدة بين عامي 2025 و2027.

وحققت شركة الدار العقارية زيادة في صافي الأرباح بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 4.416 مليار درهم في عام 2023 مقارنة بنحو 3.144 مليار درهم في عام 2022، كما تضاعفت الإيرادات التراكمية للمجموعة لتبلغ 36.8 مليار درهم، مما يبشر بنمو إيرادات المجموعة خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.

وارتفعت إيرادات شركة الدار للتطوير في الربع الرابع 2023 بنسبة 37% على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 مليار درهم. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتقدم في أعمال البناء، وانتعاش المبيعات على الخريطة، واستمرار تحصيل الإيرادات المتراكمة، كما ارتفعت إيرادات العام بأكمله بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 8.3 مليار درهم.