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اقتصاد

«مياه وكهرباء الإمارات» تنظّم مزاد شهادات الطاقة النظيفة

عثمان آل علي
11 مارس 2024 16:58


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، فتح باب التسجيل في مزاد الربع الأول لعام 2024 لمخطط شهادات الطاقة النظيفة، في أبوظبي، والذي سيستمر حتى يوم 14 مارس 2024.تتيح شهادات الطاقة النظيفة للجهات العاملة في أبوظبي إمكانية توثيق استهلاكها للطاقة النظيفة، وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها البيئية.
وقد شهد عام 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على شهادات الطاقة النظيفة من خلال تحقيق أكبر صفقة شراء فردية وزيادة عدد المشاركين في المزادات، كما قامت شركة مياه وكهرباء الإمارات مؤخراً بتوفير شهادات الطاقة النظيفة للمؤتمر العالمي الثاني عشر للتربية البيئية (WEEC) الذي يُعقد في الشرق الأوسط لأول مرة.
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: " جاء إعلان القيادة الرشيدة بتمديد مبادرة عام الاستدامة لتشمل 2024، بمثابة إلهام للجهات كافة للعمل على تعزيز الجهود الجماعية المشتركة بشأن دعم أهداف إزالة الكربون في الدولة". 
وأضاف أن الاستدامة تمثِّل إحدى أهم القيم الرئيسة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، ونفخر بالدور الذي يقوم به مخطط شهادات الطاقة النظيفة في دعم جهود الانتقال إلى الطاقة النظيفة في الدولة، حيث يهدف هذا المخطط بشكل رئيس إلى تمكين الجهات العاملة في أبوظبي من إزالة الكربون من استهلاكها للكهرباء، وتقليل بصمتها الكربونية والمساهمة في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي.
تجدر الإشارة إلى أن شهادات الطاقة النظيفة الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، تُعدُّ حالياً الأداة الوحيدة في أبوظبي لإثبات الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة، وهي شهادات رقمية قابلة للتداول بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، تتيح للجهات إمكانية التوثيق بأن الكهرباء المستهلكة صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة، وتقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيس في تنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة، باعتبارها الجهة الوحيدة المعنيّة بتسجيل وتشغيل المزاد لإصدار هذه الشهادات في إمارة أبوظبي، وتتوافق هذه الشهادات مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، وتوفر للجهات المشاركة ميزة تنافسية لتوثّيق أوراق اعتمادها الخضراء.

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