«الإمارات للتنمية» يطلق منتجاً جديداً لتمويل الرعاية الصحية

دبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، اليوم إطلاقه منتجاً جديداً لتمويل مستحقات الرعاية الصحية بهدف مساعدة مقدمي الرعاية الصحية على الحفاظ على السيولة المالية الكافية، وذلك من خلال شراكته مع شركة التكنولوجيا المالية "كلايم"، المتخصصة بتوفير حلول تمويل قطاع الرعاية الصحية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

ويسعى المصرف من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وكريم دقي، الرئيس التنفيذي لشركة "كلايم"، إلى دعم الاستقرار المالي لمقدمي الرعاية الصحية عبر توفير حلول رأس المال العامل منخفضة المخاطر وقصيرة الأجل.

كما سيعمل المصرف من خلال توظيف خبرات "كلايم" في مجال التكنولوجيا المالية على تسهيل وصول مقدمي الرعاية الصحية في المؤسسات ومنشآت الرعاية الصحية الصغيرة والكبيرة إلى رأس المال العامل مع فترات سداد وشروط مرنة.

وسيشهد المنتج الجديد تقديم تمويلات حيوية بالاستناد إلى البيانات الآنية مع قيام "كلايم" بإدارة العمليات على نحو كامل، مما يمكّن مقدمي الرعاية الصحية من تحصيل مستحقاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، حيث من المتوقع أن يؤدي منتج تمويل مستحقات الرعاية الصحية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والأداء المالي لمنظومة الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "قطاع الرعاية الصحية أحد القطاعات الحيوية والرئيسة في المجتمع والتحسين المستمر لأداء الخدمات المرتبطة بالقطاع يسهم في الارتقاء به وتعزيز تنافسيته، وبما ينعكس بدوره على تحقيق دولة الإمارات أفضل معدلات التنافسية عالمياً".

من جانبه، قال كريم دقي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كلايم: "يواجه قطاع الرعاية الصحية تحديات في تحصيل وتغطية تكاليف المطالبات المعقدة من شركات التأمين الطبي، ما يؤدي إلى تجميد رأس المال، فمثلاً في دولة الإمارات تصل قيمة المطالبات الطبية السنوية إلى 22 مليار درهم، منها نحو 5.5 مليار درهم تبقى غير محصلة".