43 % نمو العلامات التجارية الجديدة في يناير وفبراير

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجلت الإمارات نحو 2592 علامة تجارية جديدة خلال يناير وفبراير الماضيين مقارنة مع 1813 علامة تجارية تم تسجيلها نفس الفترة من العام الماضي بنمو 43%، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.

وأشارت البيانات إلى أن شهر يناير سجل 980 علامة تجارية جديدة، بينما سجل شهر فبراير 1612 علامة تجارية جديدة ما يؤكد مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.

وتتمثل قطاعات العلامات التجارية الجديدة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات التقنية والبنوك والمصارف والتمويل والتجارة والعقار والمواد الغذائية وإدارة المطاعم والقطاع الصحي والأدوية والذهب والمجوهرات والإلكترونيات والاتصالات والتسويق والخدمات الاستشارية والاستشارات القانونية والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والسياحة والفنادق وخدمات الطيران والشحن الجوي والموانئ والملاحة ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الخدمات التموينية والزراعة والتصميم وقطاع المياه والطاقة ومعالجة المياه والصناعات الغذائية وإدارة المشاريع والأدوات المنزلية والأزياء والملابس ومستحضرات التجميل والعطور والهدايا وتجارة الأدوات الرياضية والسيارات وتأجيرها وقطع الغيار وإدارة السفن وقطاع التدريب والملابس والأحذية، فضلا عن الإعلام والترفيه والتعليم وإدارة الفعاليات والأدوات الإعلانية.

وبحسب بيانات الوزارة، فقد تم تسجيل أكثر من 17 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال العام الماضي، مقارنة مع 16.273 علامة عام 2022 بنمو 5%، حيث إن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.

وتتولى إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد مسؤولية تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسلم طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها، واتخاذ إجراءات متابعة الإعلان والاعتراض عن العلامة والتسجيل، وإصدار شهادات التسجيل، وغيرها من الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بعمل القطاع.