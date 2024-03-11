الثلاثاء 12 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

43 % نمو العلامات التجارية الجديدة في يناير وفبراير

أبوظبي
11 مارس 2024 17:05

رشا طبيلة (أبوظبي)
سجلت الإمارات نحو 2592 علامة تجارية جديدة خلال يناير وفبراير الماضيين مقارنة مع 1813 علامة تجارية تم تسجيلها نفس الفترة من العام الماضي بنمو 43%، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.
وأشارت البيانات إلى أن شهر يناير سجل 980 علامة تجارية جديدة، بينما سجل شهر فبراير 1612 علامة تجارية جديدة ما يؤكد مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم. 
 وتتمثل قطاعات العلامات التجارية الجديدة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات التقنية والبنوك والمصارف والتمويل والتجارة والعقار والمواد الغذائية وإدارة المطاعم والقطاع الصحي والأدوية والذهب والمجوهرات والإلكترونيات والاتصالات والتسويق والخدمات الاستشارية والاستشارات القانونية والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والسياحة والفنادق وخدمات الطيران والشحن الجوي والموانئ والملاحة ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الخدمات التموينية والزراعة والتصميم وقطاع المياه والطاقة ومعالجة المياه والصناعات الغذائية وإدارة المشاريع والأدوات المنزلية والأزياء والملابس ومستحضرات التجميل والعطور والهدايا وتجارة الأدوات الرياضية والسيارات وتأجيرها وقطع الغيار وإدارة السفن وقطاع التدريب والملابس والأحذية، فضلا عن الإعلام والترفيه والتعليم وإدارة الفعاليات والأدوات الإعلانية. 

أخبار ذات صلة
جامعة الإمارات تطلق أول برنامج ماجستير في الإرشاد الوراثي في الدولة
«أولى بشائر» تأهل العين.. «مقعدان ونصف مقعد» للإمارات في «نخبة آسيا»

وبحسب بيانات الوزارة، فقد تم تسجيل أكثر من 17 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال العام الماضي، مقارنة مع 16.273 علامة عام 2022 بنمو 5%، حيث إن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.
وتتولى إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد مسؤولية تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسلم طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها، واتخاذ إجراءات متابعة الإعلان والاعتراض عن العلامة والتسجيل، وإصدار شهادات التسجيل، وغيرها من الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بعمل القطاع.

الإمارات
آخر الأخبار
جامعة الإمارات تطلق أول برنامج ماجستير في الإرشاد الوراثي في الدولة
علوم الدار
جامعة الإمارات تطلق أول برنامج ماجستير في الإرشاد الوراثي في الدولة
اليوم 11:21
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 11:17
حديقة أم الإمارات تستقبل زوارها بتجارب ممتعة خلال شهر رمضان
علوم الدار
حديقة أم الإمارات تستقبل زوارها بتجارب ممتعة خلال شهر رمضان
اليوم 11:09
«أولى بشائر» تأهل العين.. «مقعدان ونصف مقعد» للإمارات في «نخبة آسيا»
الرياضة
«أولى بشائر» تأهل العين.. «مقعدان ونصف مقعد» للإمارات في «نخبة آسيا»
اليوم 11:08
العالم يحتفي بالعين ويصف «الدون» بـ «المذنب»
الرياضة
العالم يحتفي بالعين ويصف «الدون» بـ «المذنب»
اليوم 11:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©