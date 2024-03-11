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اقتصاد

24.7 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاعين التجاري والصناعي

24.7 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاعين التجاري والصناعي
12 مارس 2024 02:45

أبوظبي (وام)

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ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، إلى نحو 24.7 مليار درهم خلال العام الماضي 2023، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 741.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة بنسبة 3.44% خلال 12 شهراً.
وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.2% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 822.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.8%، بما قيمته 80.9 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 361.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغ نحو 356.2 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و104.6 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.

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