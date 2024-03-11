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اقتصاد

«لولو» تطلق مبادرات رمضان لعام 2024

الخصومات تصل إلى %60 على مجموعة من المنتجات الغذائية (من المصدر)
12 مارس 2024 02:44

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة لولو، عن إطلاق مبادراتها الشاملة لشهر رمضان لعام 2024، والتي تهدف إلى ضمان ثبات الأسعار، وتقديم عروض وحسومات، وتعزيز المشاركة المجتمعية خلال الشهر الفضيل. 
وقالت المجموعة أمس في بيان، إن مبادرات الشهر الكريم جاءت لمواجهة التحديات العالمية مثل التضخم ومشاكل الشحن، حيث أسست مجموعة لولو مراكز توريد في جميع أنحاء العالم لضمان توفير مستمر للمنتجات الغذائية الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بشهر رمضان. 
وأضافت «يتم التركيز بشكل رئيس على منع ارتفاع الأسعار من خلال توجيه تعليمات للموردين والبائعين بعدم زيادة الأسعار خلال شهر رمضان، لضمان توفر السلع بأسعار معقولة لجميع المتسوقين».
وأوضحت المجموعة، أن الخصومات تصل إلى 60% على مجموعة من المنتجات الغذائية ومنتجات البقالة الأساسية خلال شهر رمضان في جميع متاجر لولو في الإمارات، مؤكدة أنها ستوفر عروض ترويجية أسبوعية منتظمة عبر جميع الفئات، بما في ذلك منتجات الأطعمة وغير الأطعمة، وسيتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشرات الترويج الخاصة. 
وقالت «سيتم تقديم أكثر من 5000 منتج بأسعار خاصة طوال موسم رمضان، وتشمل الفئات الطعام، والبقالة، وأدوات العشاء، والمنتجات الطازجة، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، ومنتجات نمط الحياة، والمفروشات».
لتعزيز التوفر المالي، تُقدم مجموعة لولو سلتين بحجمين مختلفين من «سلات رمضان» بسعرين قدرهما 85 درهماً و120 درهماً على التوالي. وتتضمن هذه السلال منتجات مثل الأرز، والسكر، وحليب البودرة، والطعام الفوري، والجيلي، ومزيج الكاسترد، وعصائر الفواكه، والمعكرونة، والحبوب، والزيت، وغيرها من البقالة الأساسية.

مجموعة لولو
رمضان
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