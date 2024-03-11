«إعلان أبوظبي» يعزز خدمات الملاحة الجوية في المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مسؤولو وخبراء قطاع الطيران في الشرق الأوسط، تأييدهم «إعلان أبوظبي»، الذي يضع إطار عمل مشتركاً للتحسين المستمر لخدمات الملاحة الجوية في المنطقة، وذلك خلال أعمال الاجتماع الـ21 للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية، الذي استضافته دولة الإمارات خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس الحالي في امارة أبوظبي.

ويمثل هذا الإعلان، الذي تقدم به فريق عمل الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، التزاماً إقليمياً بتعزيز التعاون المستمر، وتحسين إجراءات السلامة، وزيادة كفاءة العمليات، وتعزيز ممارسات الاستدامة في مجال الملاحة الجوية.

وشهدت الاجتماعات الـ 21 للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية، والـ 11 للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران في إقليم الشرق الأوسط، حضوراً إقليمياً واسعاً على مدار خمسة أيام عمل، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين أكثر من 240 مسؤولاً ومتخصصاً في قطاع الطيران، وبلغ إجمالي أوراق العمل المقدمة أكثر من 100 ورقة عمل من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى مبادرة شهر المعرفة لمستقبل خدمات الملاحة الجوية التي أسستها الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني، والمنظمة العربية للطيران المدني والتي قد جذبت مشاركة مميزة، مشيرةً إلى دورها الرئيسي في عكس تأثيرها الكبير على تقدم معايير الطيران الإقليمية والعالمية. وهو ما يجعل هذه الدورة قياسية في تاريخ تلك الاجتماعات الإقليمية من حيث عدد المشاركين وعدد الأوراق المقدمة.

قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن التأييد الواسع الذي حظى به «إعلان أبوظبي»، يعكس حرص مسؤولي الطيران في منطقة الشرق الأوسط على تعزيز التنسيق والتعاون في إدارة وتطوير حركة الملاحة الجوية، وذلك وفقاً لمبادئ مشتركة تخدم الأجندات التنموية للدول الأعضاء، وتعزز من جودة وكفاءة حركة الطيران على مستوى المنطقة.

وأضاف السويدي: «نتطلع إلى أن يُقدم (إعلان أبو ظبي) نموذجاً للتعاون الإقليمي في تطوير وتحسين كفاءة الملاحة الجوية».