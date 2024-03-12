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اقتصاد

«الأوراق المالية» تطلق خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة وإعادة أرصدة الحسابات الراكدة

«الأوراق المالية» تطلق خدمة توزيع الأرباح غير المتسلمة وإعادة أرصدة الحسابات الراكدة
12 مارس 2024 13:46

حسام عبدالنبي (أبوظبي)


أطلقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة، وإعادة الأرصدة النقدية إلى العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة.وأكدت الهيئة بدء استقبال طلبات تسلم المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن أجل تقديم خدمات سريعة تلبي توقعات المساهمين 

وأوضحت الهيئة أنه فيما يخص خدمة صرف الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة، فقد تم تعيين بنك أبوظبي الأول ليتولى تقديم خدمات صرف الأرباح غير المستلمة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة للفترة ما قبل مارس 2015، وسيقوم البنك باستقبال طلبات الصرف من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف أو فروع البنك المنتشرة في أنحاء الدولة. وأشارت إلى أنه يتوجب على مقدم طلب صرف الأرباح توفير المستندات والبيانات التالية، وهي صورة الهوية الإماراتية للمواطنين/ المقيمين في الدولة، صورة جواز السفر (لغير المواطنين)، صورة خلاصة القيد (لمواطني دولة الإمارات)، بالإضافة إلى شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ «IBAN»، وشهادات الأسهم، أو دعوات الجمعيات العمومية، أو أي مستندات أخرى تثبت ملكيته للأسهم، واستحقاقه للأرباح في حال توفرها، وأيضاً رقم المستثمر في السوق المعني (إن وجد).

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وذكرت الهيئة أنه في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع، لافتة إلى أنه في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المساهم أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة، ووزارة الخارجية بدولة الإمارات.

وأفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن وكيل الدفع سيقوم بتحويل الأرباح إلى حساب المساهم خلال 5 أيام عمل من تقديم الطلب، وبعد استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، كما سيقوم بإرسال رسالة نصية قصيرة على الهاتف المتحرك للمساهم لإشعاره بتحويل الأرباح.

وعن خدمة صرف مبالغ الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة المرخصة القائمة، ذكرت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنه يجب على المستثمر تقديم الطلب لشركة الوساطة به المستندات المرخصة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية، صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين/ المقيمين في الدولة)، صورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والأيبان، كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني، أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، وأخيراً نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت)، ورقم المستثمر في السوق المعني.
وقالت الهيئة إنه في تلك الحالة تتحقق الشركة من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم تقوم بإحالة الطلب إلى الهيئة التي تدرس الطلب، ومن ثم تقوم بتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال المستندات والبيانات المطلوبة كافة، مؤكدة أنه بالنسبة لشركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فيمكن للمستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة مرفقاً به المستندات الموضحة كافة، وذلك من خلال الخدمة الرقمية في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع، البريد الإلكتروني، أو مركز الاتصال الخاص بالهيئة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة الأوراق المالية والسلع
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