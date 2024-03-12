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اقتصاد

1.17 مليار درهم إيرادات مجموعة "يلا" في 2023

1.17 مليار درهم إيرادات مجموعة "يلا" في 2023
12 مارس 2024 14:01

دبي (الاتحاد)

سجلت مجموعة "يلا" إيرادات بلغت 1.17 مليار درهم في عام 2023 وفقاً للنتائج المالية الصادرة عن المجموعة اليوم.

وحققت إيرادات الربع الأخير من العام الماضي نمواً بنسبة 7.7 ٪ لتصل إلى 297.1 مليون درهم مقارنةً بـ 275.9 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق ما يعكس قوة الأداء المالي للمجموعة، وقدرتها على تحقيق أرباح قياسية نتيجة استمرار الزخم في أعمالها.

كما سجلت المجموعة نسبة هامش ربح صافي عند حدود 36.6% في حين بلغت نسبة هامش الربح الصافي غير المطابق للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 41.3% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

وكشفت البيانات المالية عن ارتفاع صافي أرباح المجموعة في الربع الأخير من العام الماضي إلى 109 ملايين درهم محققة نسبة نمو غير مسبوقة وصلت 79% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حيث حققت الشركة حينها صافي أرباح بلغ 60.9 مليون درهم.

وقال يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "يلا"..  إن عام 2023 كان عاماً بالغ الأهميّة في مسيرة المجموعة حيث استطاعت المضيّ قدماً في خضمّ المشهد الرقمي الحيوي الذي يشهده العالم، وذلك من خلال استراتيجية فعالة صممت لتحقيق نمو متميز على الصعيدين المالي والتشغيلي.

من جانبه قال صيفي إسماعيل، رئيس المجموعة إن إيرادات المجموعة في عام 2023 تعكس قدرتها على توسيع نطاق أعمالها في سوق يتسم بالتغير السريع.. مؤكدا التزام المجموعة بالعمل على تعزيز شراكاتها المحلية والدولية لتوسيع أعمالها واستغلال الفرص الكبيرة التي يقدمها التحول الرقمي في الدولة والمنطقة.

 

مجموعة يلا المحدودة
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