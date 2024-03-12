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«سياحة أبوظبي» توقع اتفاقيتين مع «شميترلينج إنترناشيونال» و«هوتيل بيدز»

«سياحة أبوظبي» توقع اتفاقيتين مع «شميترلينج إنترناشيونال» و«هوتيل بيدز»
12 مارس 2024 14:31

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اتفاقيتين استراتيجيتين مع كل من "شميترلينج إنترناشيونال" و"هوتيل بيدز" على هامش معرض بورصة السياحة العالمية في برلين 2024، ترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة عالمية مفضلة، مع التركيز على تعزيز وعي السياح ومنظمي الفعاليات في أوروبا بالتجارب الترفيهية والثقافية المتنوعة وآفاق النمو السياحي الواعدة في منطقتي العين والظفرة.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "تشكل أبوظبي وجهة مثالية للاستمتاع على مدار العام بتجاربها الثقافية والتراثية الملهمة، ومعالمها الطبيعية وعروضها ومدنها الترفيهية الرائعة، وكرم ضيافتها الأصيلة. وتعكس الاتفاقيتان حجم الثقة بما تمتاز به الإمارة من مقومات استثنائية تلبي تطلعات الجميع، من عاصمتنا العصرية، إلى المعالم التراثية الأصيلة والواحات الخضراء في العين، والكثبان الرملية المذهلة في منطقة الظفرة. ويدعم هذا التعاون خطواتنا نحو الترحيب بمزيد من الزوار ومنظمي الفعاليات من أوروبا في أبوظبي. ونتطلع إلى النتائج الإيجابية لهاتين الاتفاقيتين، التي تمنحنا جسوراً إضافية لمشاركة أبوظبي مع العالم".


وفي إطار الاتفاقية الجديدة، تنظم "شميترلينج إنترناشيونال"، أكبر شركة مبيعات سياحية مستقلة متوسطة الحجم في أوروبا، مؤتمرها السنوي في أبوظبي، بمشاركة 550 من وكلاء السفريات في ألمانيا. وتحقق استضافة هذا الحدث عدداً من النتائج الإيجابية المباشرة عبر الارتقاء بمبيعات برامج العطلات والجولات في الإمارة خلال موسم الصيف، مع زيادة عدد زوارها من ألمانيا، من خلال شبكة "شميترلينج" الواسعة من وكالات السفر والعملاء في قطاع التكنولوجيا في مختلف أنحاء أوروبا.


ويمنح المؤتمر، الذي يُقام خلال الفترة من 8 -12 مايو في العين وأبوظبي، المشاركين فرصة اكتشاف تجاربهما السياحية والثقافية، ويشهد برنامجاً من الاجتماعات إلى جانب معارض سياحية، وورش عمل، وجولات للتعرف عن قرب على المشهد السياحي في الإمارة. وتشمل الشراكة مع "شميترلينج إنترناشيونال" أيضاً التعاون المباشر مع شبكتها من الوكلاء لتنظيم مبادرات ترويجية، وقياس أثرها على الارتقاء بمعدلات الحجوزات.

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ووقعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي كذلك اتفاقية لتمديد تعاونها لعام ثالث مع "هوتيل بيدز"، التابعة لمجموعة "اتش بي اكس"، رائدة توزيع حلول السفر والسياحة الإلكترونية بين الشركات لوكالات الجملة والموردين والوجهات. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير حملات موجهة لتعزيز حضور أبوظبي وجاذبيتها السياحية أمام شبكة "هوتيل بيدز" الواسعة من وكلاء السفر، وبالتالي زيادة زوارها. وأسهمت الجهود المشتركة للطرفين في تحقيق نمو ملحوظ في عدد نزلاء الفنادق في الإمارة عن طريق شبكة وكلاء "هوتيل بيدز" في أكثر من 50 دولة.


وقال مارك أنتيبوف، الرئيس التنفيذي لشؤون النمو في مجموعة "اتش بي اكس": "يسرّنا تجديد شراكتنا مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي للسنة الثالثة على التوالي، في خطوةٍ تؤكد ثقة الدائرة بشبكة وكلائنا التي تشكل منصة فعالة للترويج لبرامجها وعروضها".


وتسلط الحملة التي تطلقها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع "هوتيل بيدز" الضوء على الإمارة، وتراثها الثقافي العريق، بما في ذلك مواقع العين المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مع إبراز ثراء تجاربها الثقافية، لاستقطاب مزيد من الزوار، وتشجيعهم على تمضية عطلات أطول لاكتشافها. علاوة على ذلك، تطلق الدائرة مبادرات مشتركة مع "هوتيل بيدز"، من بينها تنظيم حملات تسويقية وأنشطة مبيعات مصممة خصيصاً وفق المواسم السياحية والأسواق المستهدفة. ويضع هذا التعاون أبوظبي محط أنظار الآلاف من وكلاء السفر في مختلف أنحاء العالم.


يذكر أن قطاع السياحة يعتبر أحد الركائز الرئيسة للتنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي. وتمضي دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في مبادراتها الرامية إلى استدامة ازدهار القطاع، تكريساً لريادة الإمارة على الخريطة السياحية العالمية، وزيادة إسهام الأنشطة السياحية في الناتج المحلي الإجمالي. وتركز استراتيجية الدائرة السياحية على محورين رئيسين: سياحة الترفيه والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

دائرة الثقافة والسياحة
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