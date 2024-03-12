«سياحة أبوظبي» توقّع اتفاقية مع هيئات سياحية إقليمية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، العضو المؤسس لـ«كروز أريبيا»، اتفاقية تعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ووزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، تعزيزاً لنمو قطاع سياحة الرحلات البحرية في منطقة الخليج العربي، وترسيخاً لمكانتها لدى خطوط السفن السياحية وكافة الجهات العاملة والمعنية بهذا القطاع.

حضر توقيع الاتفاقية، على هامش معرض بورصة السياحة العالمية في برلين، صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعزّان بن قاسم بن محمد البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة في سلطنة عُمان، وسارة أحمد بوحجّي، الرئيسة التنفيذية لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.



وتحدد الاتفاقية أطر التعاون بين هذه الجهات، والتي تتضمن المشاركة تحت مظلة واحدة في المعارض والفعاليات والجولات الترويجية، إلى جانب تنفيذ حملات ومبادرات تسلط الضوء على منطقة الخليج العربي بوصفها وجهة مفضلة لرحلات السفن السياحية.



وقال صالح محمد الجزيري: «تتكاتف جهودنا ومبادراتنا للارتقاء بالسياحة البحرية في المنطقة، انطلاقاً من إيماننا بقوة الشراكات في تحقيق طموحاتنا. وتُشكل الرحلات البحرية ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا السياحية، وتزودنا بمنصة فعالة للترحيب بمزيد من الزوار لاستكشاف تجاربنا وعروضنا الاستثنائية، وذلك لما تمتلكه أبوظبي من مقومات وبُنى تحتية متكاملة من أبرزها محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد، وشاطي صير بني ياس للسفن السياحية، الوحيد من نوعه في المنطقة. ونمضي بالتعاون مع شركائنا في دفع عجلة التطور السياحي في الإمارة، مع التزامنا بصون مقوماتها التراثية والثقافية الأصيلة».



واستقبلت محطة أبوظبي للسفن السياحية أكثر من 700 ألف زائر خلال الموسم 2022/2023. وتشهد المنشآت والمرافق البحرية في الإمارة تطوراً مستمراً، بما في ذلك افتتاح رصيف جديد في شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية، يُساعد على مضاعفة عدد الزوار، وتقليل الوقت اللازم للصعود إلى السفن والنزول منها، وتحسين تجربة مسافري الرحلات البحرية.



يذكر أن أبوظبي قد فازت بـ4 من جوائز رحلات السياحة البحرية العالمية 2023، باختيارها أفضل وجهة للرحلات البحرية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فيما حصلت محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، على جائزتي أفضل محطة للسفن السياحية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.