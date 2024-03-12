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اقتصاد

91% معدل إشغال فنادق دبي خلال فبراير

وفد الشرطة السياحية لدى زيارة أحد فنادق دبي (من المصدر)
12 مارس 2024 15:46

مصطفى عبد العظيم (دبي)
سجلت معدلات الإشغال الفندقي في دبي خلال شهر فبراير الماضي مستويات قياسية بلغت 90.8%، وفقاً لبيانات شركة «كوستار» الأميركية، التي أرجعت الأداء القوي إلى زخم المعارض والفعاليات التي استضافتها الإمارة على مدار الشهر.
وأفادت بيانات الشركة، المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق والعقارات أن الإشغال الفندقي في دبي سجل نمواً بنسبة 3.4% خلال فبراير العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية 887 درهماً بنسبة نمو بلغت 9.3% في فبراير على أساس سنوي، مشيرة إلى أن الإيرادات لكل غرفة فندقية بلغت 805 دراهم بنسبة نمو 13.1%.
ورصدت «كوستار» تسجيل فنادق دبي أعلى مستويات الإشغال في الفترة ما بين 20 و22 فبراير، والتي وصلت إلى 96.2% و96.8% و96.5% على التوالي، في حين وصل متوسط سعر الغرفة إلى أعلى مستوى له خلال الشهر في يوم 21 فبراير الذي سجل 1114 درهماً، مشيرة إلى  مستويات الإشغال اليومي في القطاع ظلت فوق معدل 80% طوال الشهر بأكمله.
وأوضحت «كوستار»  أن من  أبرزت الفعاليات والأحداث التي  شهدتها دبي خلال فبراير والتي أسهمت في انتعاش معدلات الأداء، كان معرض جلفود  الذي أقيم خلال الفترة 19-23 فبراير واستقطب عشرات الآلاف من المشاركين والزوار، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية (15-25 فبراير)، وبطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس 2024 (18 فبراير - 2 مارس)، وغيرها من الفعاليات والأنشطة.

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