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اقتصاد

«مطارات أبوظبي»: توفير تجربة سفر متميزة لراحة المسافرين

«مطار زايد الدولي» يستقبل أكثر من مليون مسافر منذ افتتاحه في 15 نوفمبر الماضي
12 مارس 2024 15:48

أبوظبي (الاتحاد)

فاز مطار زايد الدولي بجائزة أفضل مطار في العالم من حيث تجربة المسافرين القادمين، وذلك بعد إعلان مجلس المطارات العالمي جوائز جودة خدمات لعام 2023.

وتلقي جوائز جودة الخدمات في المطارات هذا العام الضوء على الفائزين باعتبارهم أفضل المطارات في العالم من حيث جودة تجربة المسافرين، وذلك بالاستناد إلى خيارات المشاركين في ما يقارب 600 ألف استبيان مخصّص للمسافرين.

وفي معرض تعليقها على هذه الجائزة، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "مطارات أبوظبي": "بالطبع، ما من شعور أفضل من الفوز بجوائز وأوسمة، إلا أن أكبر شرف هو عندما يختارنا المسافرون بأنفسهم للفوز بمثل هذه الجوائز. ولا شكّ في أنّ فوزنا اليوم يعني الكثير لفريق عملنا في مطار زايد الدولي، الذي يبذل قصارى جهده يومياً لتوفير تجربة سفر متميزة تتمحور أولاً وأخراً حول راحة المسافرين".

وأضافت: "تمّ تصميم مبنى المسافرين (A) الجديد بدقة عالية وتجهيزه بأحدث التقنيات ووسائل الراحة، لضمان تجربة سفر سلسة وممتعة لكلّ مسافر. ويغمرني اليوم شعور كبير بالفخر والاعتزاز لفوزنا بهذه الجائزة التي تعكس تقدير المسافرين عبر مطار زايد الدولي للجهود الجبارة التي تبذلها فرق عملنا المتفانية".

ومن جانبه، قال لويس فيليبي دي أوليفيرا، مدير عام المجلس الدولي للمطارات: "أتقدّم بأحرّ التهاني الى كافة الفرق العاملة في مطار زايد الدولي على نجاحهم الباهر في الحصول على جائزة جودة خدمات المطارات. فتفانيهم المطلق في تحقيق التميز على صعيد تجربة المسافرين بات اليوم مثالاً يُحتذى به في المطارات حول العالم!"

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وأضاف: "لا شكّ في أنّ سفر الأفراد عبر هذا المطار المجهّز بأحدث الوسائل التكنولوجية ليس بالنسبة لكم مجرّد تجربة عبور فحسب، بل إنكم تحرصون دوماً على ضمان تجربة فريدة تلبي توقعات كلّ مسافر واحتياجاتهم. ويعكس فوزكم اليوم بجائزة جودة خدمات المطارات قدرتكم على منح كلّ مسافر تجربة ممتعة لا يمكن نسيانها. نصيحتي لكم هي أن تستمروا بسعيكم الطموح لبلوغ آفاق جديدة وواعدة".

تجدر الإشارة إلى أنّ مبادرة جوائز جودة خدمات المطارات هي برنامج القياس العالمي الوحيد ضمن قطاع الطيران المخصّص لقياس مدى رضا المسافرين عن تجربة سفرهم أثناء تواجدهم في المطار. ويوفر هذا البرنامج، الذي يجري تنظيمه في أكثر من 400 مطار حول العالم، تقييماً مفصّلاً لجودة تجربة المسافرين مع خدمة العملاء.

وتتيح قاعدة البيانات التي يسهم هذا البرنامج في إعدادها إجراء تحليل شامل لتجربة خدمة المسافرين في كلّ مطار مشارك فيه.

وقال رودي دانييلو، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المطارات وشركات الطيران في «أماديوس»: «بادر العديد من المطارات حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية إلى تبنّي أحدث الابتكارات التكنولوجية مثل الخدمة الذاتية والحلول البيومترية، للارتقاء بتجربة المسافرين في كافة نقاط التفتيش الرئيسة في المطار. وبدأنا نلمس اليوم أكثر من أيّ وقت مضى رغبة المطارات بمواصلة تطوير خدماتها ورفع معايير خدمة المسافرين من خلال تعزيز التعاون مع شركات الطيران والشركاء الآخرين، للحدّ قدر المستطاع من أيّ تأخير يمكن تجنّبه في المطار».

وأضاف «يُعدّ ذلك من العوامل الرئيسة التي تؤثر على تقييم المسافرين لتجربة سفرهم، ما يدفعنا إلى مواصلة التعاون مع كافة الجهات المعنية في قطاع الطيران للإسهام في ابتكار أساليب جديدة من شأنها أن تضمن تجربة سفر متميزة للمسافرين».
     

مطارات أبوظبي
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