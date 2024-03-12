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اقتصاد

"أدنوك" تصدر إشعار بدء تنفيذ أعمال خاصة بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال

"أدنوك" تصدر إشعار بدء تنفيذ أعمال خاصة بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال
12 مارس 2024 19:56

أعلنت "أدنوك"، اليوم، عن إصدار "إشعار محدود" لتحالف مشترك بقيادة شركة "تكنيب إنيرجيز" ويضم شركتي "جيه جي سي كوربوريشن" و"الإنشاءات البترولية الوطنية"، لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد الأولية في موقع مشروع الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الواقع في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.  

 ومع اقتراب صدور "قرار الاستثمار النهائي" في وقت لاحق من هذا العام، من المخطط أن يكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، ما يجعله أحد مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأقل من حيث الكثافة الكربونية في العالم. 

 وقالت فاطمة النعيمي نائب رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماوات في "أدنوك": إن مشروع الرويس للغاز الطبيعي سيرسخ مكانة "أدنوك" كمورّد عالمي موثوق للغاز الطبيعي ويعزز دورها المحوري ومساهمتها في تحقيق أمن الطاقة العالمي، مشيرة إلى أن المشروع سيساهم بشكل كبير في دعم اقتصاد منطقة الظفرة عبر تعزيز المنظومة الصناعية المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وإنشاء بوابة حيوية لتجارة الطاقة في مدينة الرويس الصناعية. 

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 وعند اكتماله، سيتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن سنوياً وسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً.

ويساهم المشروع في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لـ "أدنوك" من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من ضعف الإنتاج الحالي البالغ 6 ملايين طن متري سنوياً لتصل إلى ما يقارب 15 مليون طن متري سنوياً. 

 يذكر أن الغاز الطبيعي يلعب دوراً محورياً كوقود انتقالي، ويؤكد مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات على التزام "أدنوك" المستمر بخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة والابتكار.

المصدر: وام
أدنوك
الغاز الطبيعي المسال
الرويس
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