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اقتصاد

15 ألف شركة هندية تنضم لعضوية غرفة تجارة دبي في 2023

محمد لوتاه
13 مارس 2024 01:54

دبي (الاتحاد)

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كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، عن تصدر المستثمرين الهنود قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال عام 2023 من غير الإماراتيين، بنحو 15.481 شركة جديدة، وبنسبة نمو سنوية بلغت 38% مقارنة بعدد الشركات الجديدة خلال عام 2022، مما يعكس جاذبية دبي ومكانتها المتنامية وجهة للاستثمارات الهندية المباشرة. وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 8.036 شركة جديدة، وبنسبة نمو بلغت 71.2% مقارنة بعددها في العام 2022، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 4.837 شركة، بنمو بنسبة 63.2% مقارنة بعددها في عام 2022.
وأشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إلى أن إمارة دبي أظهرت خلال العام الماضي قدرة استثنائية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتنوعة الجنسيات والاختصاصات، مما يعكس تنوع بيئة الأعمال، والجاذبية الاقتصادية للإمارة كوجهة عالمية للأعمال.
وقال إن غرفة تجارة دبي حريصة على توفير خدمات متخصصة ذات قيمة مضافة تدعم أولوياتها الاستراتيجية، وتسهم في تسهيل ممارسة الأعمال، ودعم تنافسية الشركات، معتبراً أن نسب النمو الكبيرة في جنسيات الشركات المنضمة لعضوية الغرفة، مؤشر حيوي على المكانة المتنامية لدبي على الساحة العالمية خصوصاً بعد إطلاق أجندة دبي الاقتصادية «D33» الطموحة التي تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في صناعة مستقبل دبي.

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محمد لوتاه
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