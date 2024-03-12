54.4 مليار درهم أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات خلال 2024

أبوظبي (وام)

توقع كريشنا داناك، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال» للاستشارات المصرفية والاستثمارية، أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 14.8 مليار دولار في عام 2024 (54.4 مليار درهم)، مقارنة بـ 14.1 مليار دولار (51.8 مليار درهم)، خلال العام الماضي 2023، ما يعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 5%.

وقال داناك، إن شريحة التأمين على غير الحياة، من المتوقع أن تشهد نمواً على أساس سنوي في الإمارات بنسبة 5.3% بنهاية العام الحالي، فيما يُتوقع أن تسجل شريحة التأمين على الحياة نمواً بنسبة 3.4%.

وأضاف أنه من المتوقع أن تحافظ شركات التأمين الإماراتية، خلال المرحلة المقبلة، على مستويات مماثلة من الربحية على خلفية مبادرات التنويع الاقتصادي المستدامة، والنمو السكاني، ومشاريع تطوير البنى التحتية الضخمة في المنطقة، مشيراً إلى أن قطاع التأمين في الدولة لا يزال يحافظ على قوته مدفوعاً بالظروف الاقتصادية المواتية، وقوة اللوائح التشريعية والتنظيمية.

وأشار إلى أن تطبيق الإمارات لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي وصل عدد المسجلين فيه إلى أكثر من 6.7 مليون مقيم بحلول نوفمبر 2023 في الدولة، من المتوقع أن يستقطب مزيداً من العمال، ويساهم في نمو قطاع التأمين على غير الحياة.

وأوضح أن قطاع التأمين الإماراتي استحوذ على 39.3% من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال عام 2022، بينما استأثرت شريحة التأمين على غير الحياة استحوذت على نسبة 78.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية لدول الخليج، حيث تحظي هذه الشريحة بدعم من تزايد الوعي بين السكان حيال المخاطر الصحية، والحفاظ على الحياة، وأهمية الأمن المالي.

وتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة خليجياً، مع توقعات بأن تُسهم الأقساط المكتتبة الإجمالية للتأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 73.4% تقريباً من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية للتأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2028.