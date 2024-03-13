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اقتصاد

أسعار النفط ترتفع بفضل الطلب القوي

أسعار النفط
13 مارس 2024 09:07

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفضل توقعات بطلب عالمي قوي، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو  36 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 82.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أبريل 38 سنتا أو 0.49 بالمئة إلى 77.94 دولار.

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وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي للطلب على النفط عالميا عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 وبواقع 1.85 مليون في 2025 ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام.

 

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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