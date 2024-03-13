الذهب يربح في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، محققة مكاسب ناهزت دولارين في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 10:27 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.1% أو ما يعادل 1.97 دولار ليصل إلى 2159.24 للأونصة.

في المقابل، انخفضت عقود الذهب، تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.08% أو ما يعادل 1.8 دولار لتصل إلى 2164.3 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.13% إلى 24.36 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.05% إلى 1047.28 دولار، فيما صعد البلاتين بنحو 0.13% إلى 929.4 دولار.