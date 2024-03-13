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اقتصاد

الذهب يربح في المعاملات الفورية

الذهب
13 مارس 2024 10:45

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، محققة مكاسب ناهزت دولارين في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 10:27 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.1% أو ما يعادل 1.97 دولار ليصل إلى 2159.24 للأونصة.

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في المقابل، انخفضت عقود الذهب، تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.08% أو ما يعادل 1.8 دولار لتصل إلى 2164.3 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.13% إلى 24.36 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.05% إلى 1047.28 دولار، فيما صعد البلاتين بنحو 0.13% إلى 929.4 دولار.

 

المصدر: وكالات
الذهب
الفضة
أسعار الذهب
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