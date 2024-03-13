"الدار" تُطلق "نوران ليفينج" أول مشاريعها السكنية في مارينا جزيرة السعديات

أعلنت شركة الدار العقارية "الدار" اليوم عن إطلاق مشروع "نوران ليفينج"، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في المشروع خلال الربع الأخير من عام 2024، على أن تبدأ مرحلة تسليم الوحدات خلال الربع الأخير من عام 2027.

وسيضم المشروع 372 وحدة سكنية، بما في ذلك وحدات الاستوديو والشقق المتنوعة، وستكون الوحدات متاحة للمشترين من جميع الجنسيات بدءاً من 19 مارس 2024.

ويعد مشروع "نوران ليفينج" أول مشاريع الدار السكنية في منطقة المارينا بجزيرة السعديات، والتي تعد أحدث وجهة سكنية وترفيهية يجري تطويرها حالياً في الجزيرة، ويتميز المشروع بتصاميمه العصرية ومبانيه متوسطة الارتفاع.

كما يمتاز "نوران ليفينج" بموقعه الاستراتيجي بالقرب من أبرز المعالم الترفيهية وجامعة نيويورك أبوظبي وبالقرب من عدة مؤسسات تعليمية بارزة في الجزيرة، بما في ذلك مدرسة كرانلي أبوظبي ومدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي، وبيركلي أبوظبي.

ويعتبر "نوران ليفينج" أحدث مشروع تطويري ضمن سلسلة مشاريع الدار السكنية التي تتميز بتصاميمها الفريدة والعصرية، ومن بينها "منارة ليفينج" و"ريمان ليفينج"، حيث يعتمد مبادئ التصميم نفسها للمشاريع المذكورة.

وصُمّم مشروع "نوران ليفينج" للتشجيع على تبني حلول النقل المستدام، فهو مجهز بمحطة لدراجات السكوتر الكهربائية وموقف للسيارات الكهربائية. ولضمان بيئة معيشية مستدامة، يستهدف المشروع الحصول على تصنيفات مرموقة، أبرزها تصنيف 3 لآلئ حسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤة من برنامج "استدامة"، وتصنيف 3 نجوم من مؤسسة "فيت ويل".