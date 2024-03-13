أسطول «رويال جت» يصل إلى 11 طائرة بوينج

أبوظبي (الاتحاد)



تفخر شركة رويال جت، الرائدة عالمياً في مجال الطيران الخاص المتميز، بمرور عشرين عاماً على تأسيسها في عام 2003 والاحتفاء بما آلت إليه الآن من إنجازات لتصبح اليوم واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الطيران العالم.

بفضل أسطول طائراتها المكون من 11 طائرة بوينج وطاقم العمل المكون من أكثر من 500 موظف متخصص بالإضافة إلى صالات الاستقبال الحائزة جوائز عالمية حظيت شركة رويال جت بولاء عملائها من جميع أنحاء العالم، والذي يتطلعون باستمرار للحصول على أعلى مستويات الخدمة والراحة.

يتميز أسطول شركة رويال جت بمقصورات حديثة وواسعة ومجهزة بأحدث التقنيات، بما في ذلك شبكة واي فاي عالية السرعة، ومقاعد مسطحة تسمح بالاستلقاء. كما لطائرات بوينغ بزنس جت التابعة للشركة أن تقطع مسافة تصل إلى 5,000 ميل بحري دون توقف، ما يجعلها مثالية للسفر عبر القارات. ويضم أسطولها العديد من الطائرات المتخصصة، بما في ذلك طائرة مجهزة للإخلاء الطبي، وطائرة بوينج 777 المخصصة لكبار الشخصيات.

بالإضافة إلى أسطول الطائرات ذي المستوى العالمي، تدير شركة رويال جت في مطار زايد الدولي قاعدة عملياتها الثابتة، والحائزة جوائز عالمية، والتي تم تجديدها مؤخراً لتوفير مستوى عالٍ من الرفاهية، هذا وتتميز صالة كبار الشخصيات بفخامتها، حيث تم تصميمها خصيصاً لتوفير أجواء استثنائية، هادئة ومتميزة لضيوفها من خلال دراسة شاملة لكل التفاصيل بدقة، من التصميم إلى الألوان والإضاءة والصوت وحتى الرائحة، لتعزيز تجربة مثالية عبر شركة رويال جت.

وتعليقًا على الذكرى السنوية العشرين للشركة، قال محمد حسين أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت:«يسرنا الاحتفال بهذه المناسبة المميزة مع جميع العاملين في شركة رويال جت الذين نشكرهم على ولائهم وتفانيهم وعملهم الدؤوب». كما نود تقديم خالص الامتنان والشكر لعملائنا على ثقتهم في خدماتنا وولائهم المستمر، خلال العقدين الماضيين، ونتطلع إلى العشرين عاماً المقبلة بطموح أكبر، وبمواصلة السعي لنكون الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الطيران الخاص.