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اقتصاد

"إنفستوبيا" توقع شراكة جديدة مع "EFG Consulting"

"إنفستوبيا" توقع شراكة جديدة مع "EFG Consulting"
13 مارس 2024 17:15

أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت "إنفستوبيا" اتفاقية شراكة جديدة مع "EFG Consulting" بحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون لتنظيم الجولة المقبلة من "حوارات إنفستوبيا أوروبا" في ميلانو الإيطالية لاستشراف الاتجاهات الحديثة في الاستثمار والتمويل بالأسواق الأوروبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة .
تأتي الشراكة الجديدة امتداداً للاتفاقية السابقة الموقعة بين الجانبين والتي تم التعاون من خلالها في تنظيم النسخة الأولى من حوارات إنفستوبيا أوروبا في ميلانو.
تركز الشراكة الجديدة على تطوير إطار عمل مشترك بين إنفستوبيا وEFG لتحقيق أهداف "حوارات إنفستوبيا أوروبا" لا سيما تعزيز الروابط الاقتصادية الإماراتية الأوروبية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية بين دولتي الإمارات وإيطاليا.
وقال الدكتور جان فارس الرئيس التنفيذي لـ "إنفستوبيا": يأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً على النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى لـ"حوارات إنفستوبيا" في أوروبا، والتي عقدت في مدينة ميلانو الإيطالية، وسنعمل من خلال تجديد هذه الشراكة على تنظيم النسخة الجديدة من الحوارات لتعزيز حضور "إنفستوبيا" لدى مجتمعي الأعمال الإيطالي والأوروبي، باعتبارها منصة عالمية بارزة للاستثمار، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة بالقطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة لاسيما التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية والاقتصاد الدائري، وتحفيز المشاركين في النسخة الجديدة على الاستفادة منها.
من جانبه، قال البروفيسور جيوفاني بوزيتي الرئيس التنفيذي لشركة EFG Consulting: سعداء بإقامة النسخة الثانية من "حوارات إنفستوبيا" في ميلانو وتعد منصة مهمة لرواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات التي تهدف إلى تشكيل مستقبل الاستثمارات وتحديد فرص الأعمال الملموسة.. ونحن على ثقة بأن الشراكة مع "إنفستوبيا" تمثل فرصة مهمة لتحفيز التدفقات الاستثمارية بين دولة الإمارات وإيطاليا وسنركز في النسخة الجديدة لـ "حوارات إنفستوبيا أوروبا" على تعزيز الاستدامة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية".
كانت النسخة الأولى لـ"حوارات إنفستوبيا أوروبا" في ميلانو قد عقدت في مايو 2023 بمشاركة فعالة لأكثر من 350 شخصاً من صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين وخبراء الاقتصاد في دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية والشركات الأوروبية.
يُذكر أن "إنفستوبيا" تتضمن ثلاث ركائز رئيسة هي "حوارات إنفستوبيا"، و"مجتمعات إنفستوبيا"، و"إنفستوبيا ماركت بليس" و جمعت النسخة الثالثة لـ "إنفستوبيا"، والتي عقدت في العاصمة أبوظبي يومي 28 و29 فبراير الماضي، نخبة من القادة والوزراء وصناع القرار وكبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين والإعلاميين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتحدث فيها أكثر من 90 متحدثاً ومتحدثة، وحضرها أكثر من 2500 مشارك من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على الاتجاهات العالمية الحديثة حول الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة.

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