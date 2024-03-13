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اقتصاد

«الياه سات» تشارك في معرض ومؤتمر الأقمار الصناعية بواشنطن

«الياه سات» ترفع توزيعات الأرباح المرحلية إلى 201 مليون درهم
13 مارس 2024 17:17


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «الياه سات» للاتصالات الفضائية، وشركة «الثريا» للاتصالات، عن المشاركة في معرض ومؤتمر الأقمار الصناعية 2024، والذي سيعقد في واشنطن العاصمة من 18 حتى 21 مارس الجاري، حيث ستستعرض الياه سات باقة من حلولها الحديثة والمبتكرة للاتصالات الفضائية.

ومن المقرر أن يستقطب المؤتمر قادة قطاع الأقمار الصناعية والفضاء والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة، إلى جانب صناع القرار من مختلف الحكومات،

وتعمل الياه سات والثريا على تعزيز مكانتهما الرائدة في القطاع من خلال الحلول والخدمات المتطورة ذات الأسعار التنافسية والأداء المتفوق. 
وتتطلع «الياه سات» و«الثريا» إلى تطوير حلول جديدة تمثل نقلة نوعية في قطاع تقنيات الفضاء والابتكار، وفي مقدمتها تقنيات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D) وحلول إنترنت الأشياء. 

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وتشارك الياه سات والثريا في المؤتمر من خلال 3 جلسات حوارية، سيتبادل فيها كبار المسؤولين التنفيذيين من المجموعة المعرفة والخبرات مع أبرز خبراء القطاع الرائدين.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: يسرنا أن نشارك في مؤتمر ومعرض الأقمار الصناعية 2024 الذي يُقام هذا العام في واشنطن، حيث سنعزز حضورنا كلاعب رئيسي في أحد أهم الفعاليات في القطاع. وسيوفر لنا هذا المعرض منصةً لعرض ابتكاراتنا وتبادل المعرفة.

وأضاف الهاشمي: سنستعرض مجموعة من المبادرات والحلول المتطورة، كما سنطلع المشاركين على "استراتيجية حلول الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية D2D" التي أطلقناه مؤخراً، لقد تمكنت مجموعة حلول الياه سات المتقدمة والموثوقة ذات الأسعار التنافسية من التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم من خلال تقنياتها الحديثة للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

الياه سات
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